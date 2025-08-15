Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

CG 126 anos: Prefeitura entrega reforma da USF Aero Rancho nesta sexta-feira

A Prefeitura de Campo Grande entrega nesta sexta-feira (15), às 15 horas, a reforma da Unidade de Saúde da Família “Dr. Sebastião Eloy Pereira” – U...

15/08/2025 15h26
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande entrega nesta sexta-feira (15), às 15 horas, a reforma da Unidade de Saúde da Família “Dr. Sebastião Eloy Pereira” – USF Jardim Aero Rancho, localizada na Avenida Rachel de Queiroz, nº 995. A agenda integra o calendário alusivo aos 126 anos da capital.

A obra é a primeira etapa da modernização do complexo de saúde do Aero Rancho, que também reúne o Centro Regional de Saúde “Dr. João Pereira da Rosa” (CRS Aero Rancho), o Centro de Atenção Psicossocial III (Caps III Aero Rancho) e a Base SAMU Aero Rancho. Os trabalhos visam ampliar a capacidade de atendimento e oferecer uma estrutura mais segura, funcional e acolhedora para usuários e profissionais.

Na USF, os serviços contemplaram troca de piso, pintura, instalação de divisórias, revisão elétrica e da cobertura. Com a conclusão desta etapa, mais de 100 mil moradores da região serão beneficiados com um espaço moderno e adequado às demandas da comunidade.

O investimento total para a reforma de todo o complexo é de R$ 4.449.253,42, dos quais R$ 1.317.505,61 já foram aplicados nesta primeira fase. A Sesau destaca que os atendimentos seguem normalmente e que a modernização representa um avanço significativo para a saúde pública de Campo Grande.

Serviço:
Entrega da reforma da Unidade de Saúde da Família Aero Rancho
Data: 15 de agosto de 2025 (sexta-feira)
Horário: 15 horas
Local: Avenida Rachel de Queiroz, nº 995 – Conjunto Aero Rancho

