PM - MS

PROMUSE do 2º BPM realiza ações durante Shamar no distrito de Debrasa

Três Lagoas – MS, no dia 14 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar durante Operação Shamar realizaram palestras no Dis...

15/08/2025 15h26
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 14 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar durante Operação Shamar realizaram palestras no Distrito Debrasa.

Nesta quinta-feira, os policiais ministraram palestras para a comunidade local do Distrito Debrasa, visando à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, através de informações, apoio e encorajamento das vítimas, promovendo o respeito e a igualdade.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais:  Youtube e Instagram

Denuncie!  O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738. 

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!

