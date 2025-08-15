PROMUSE do 2º BPM realiza ações durante Shamar no distrito de Debrasa

(67) 99142-9066
Três Lagoas – MS, no dia 14 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar durante Operação Shamar realizaram palestras no Distrito Debrasa.
Nesta quinta-feira, os policiais ministraram palestras para a comunidade local do Distrito Debrasa, visando à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, através de informações, apoio e encorajamento das vítimas, promovendo o respeito e a igualdade.
Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM
Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram
Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738.
Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!
