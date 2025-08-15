Polícia Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva em Coxim

Coxim (MS) – Na manhã de quarta-feira (14/08), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 26 anos por descumprir medidas protetivas de urgência no bairro Vila Bela em Coxim.

A ação teve início após a guarnição de serviço receber informações de que uma jovem de 20 anos, amparada por medida judicial contra o ex-marido, havia acionado a equipe ao perceber que ele estava em sua residência, localizada na Rua Faveiro.

De imediato, os policiais foram ao local e encontraram o suspeito. Questionado, ele afirmou que estava ali apenas para conversar. No entanto, ao verificar a situação, os militares confirmaram a existência da medida protetiva vigente.

A vítima, acompanhada previamente pelo Programa Mulher Segura (Promuse), foi orientada a acionar a viatura diante de qualquer aproximação do agressor, o que foi feito.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social- 5º BPM