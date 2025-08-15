Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva em Coxim

Coxim (MS) – Na manhã de quarta-feira (14/08), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 26 anos por descumprir medidas protetivas de urgê...

15/08/2025 14h22
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Na manhã de quarta-feira (14/08), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 26 anos por descumprir medidas protetivas de urgência no bairro Vila Bela em Coxim.

A ação teve início após a guarnição de serviço receber informações de que uma jovem de 20 anos, amparada por medida judicial contra o ex-marido, havia acionado a equipe ao perceber que ele estava em sua residência, localizada na Rua Faveiro.

De imediato, os policiais foram ao local e encontraram o suspeito. Questionado, ele afirmou que estava ali apenas para conversar. No entanto, ao verificar a situação, os militares confirmaram a existência da medida protetiva vigente.

A vítima, acompanhada previamente pelo Programa Mulher Segura (Promuse), foi orientada a acionar a viatura diante de qualquer aproximação do agressor, o que foi feito.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social- 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS PROMUSE do 2º BPM realiza ações durante Shamar no distrito de Debrasa
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Durante Operação Shamar, Polícia Civil realiza palestra no evento Rainhas do Taquari
Parlamentar reforça a necessidade de mais mobilidade para a PM e cobra ação rápida do Estado para proteger a população Jamilson Name solicita motocicletas para fortalecer atuação da PM em São Gabriel do Oeste
Nioaque, MS
Atualizado às 15h06
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 14°
30°

Sensação

1.18 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 35 minutos STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro na trama golpista
Há 35 minutos Associação de cafés especiais apoia medidas do Plano Brasil Soberano
Há 35 minutos PROMUSE do 2º BPM realiza ações durante Shamar no distrito de Debrasa
Há 35 minutos CG 126 anos: Prefeitura entrega reforma da USF Aero Rancho nesta sexta-feira
Há 35 minutos Nunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla Zambelli
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 4 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 2 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 7 dias Do laboratório à lavoura: ciência impulsiona produção familiar em Mato Grosso do Sul
5
Há 7 dias Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados