Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova flexibilização fiscal para ações em calamidades públicas

A Câmara analisa a proposta

15/08/2025 14h22
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (13), o Projeto de Lei Complementar (PLP) 11/25, que dispensa o governo de cumprir algumas exigências fiscais para ajudar a população durante a vigência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.

Pelo texto, nessas situações, o governo não precisará apresentar a estimativa do impacto orçamentário nem indicar como vai compensar os gastos ao criar ou aumentar benefícios fiscais, como isenções ou redução de impostos. Essa flexibilidade será permitida por até três anos após o fim do estado de calamidade.

Atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige essas informações antes da concessão de benefícios fiscais.

O relator do projeto, deputado Gilson Daniel (Pode-ES), recomendou a aprovação da proposta, que é do deputado Mauricio Marcon (Pode-RS).

“Essa flexibilização é fundamental para que o poder público possa adotar medidas ágeis e eficazes de apoio à população e à economia em situações excepcionais, sem com isso comprometer a responsabilidade fiscal a longo prazo”, disse Daniel.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Depois seguirá para o Plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que obriga União a implantar ciclovias em trechos de rodovias federais
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova obrigação de a União criar ciclovias em trechos de vias federais
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto sobre inclusão de alimentos sem glúten e sem lactose na merenda escolar
Nioaque, MS
Atualizado às 15h06
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 14°
30°

Sensação

1.18 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 35 minutos STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro na trama golpista
Há 35 minutos Associação de cafés especiais apoia medidas do Plano Brasil Soberano
Há 35 minutos PROMUSE do 2º BPM realiza ações durante Shamar no distrito de Debrasa
Há 35 minutos CG 126 anos: Prefeitura entrega reforma da USF Aero Rancho nesta sexta-feira
Há 35 minutos Nunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla Zambelli
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 4 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 2 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 7 dias Do laboratório à lavoura: ciência impulsiona produção familiar em Mato Grosso do Sul
5
Há 7 dias Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados