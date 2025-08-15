Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Durante Operação Shamar, Polícia Civil realiza palestra no evento Rainhas do Taquari

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na noite de ontem (14), durante a Operação SHAMAR, a Delegacia de Atendim...

15/08/2025 14h22
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 Na noite de ontem (14), durante a Operação SHAMAR, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim participou do evento Rainhas do Taquari realizando palestra com o tema: “Agosto Lilás”.

O evento, que promove a pesca esportiva entre mulheres, está ocorrendo entre os dias 15 e 17 de agosto de 2025, em Coxim.

A participação teve como objetivo o combate e a prevenção da violência em âmbito doméstico, mostrando para o público os tipos de violência, quem pode ser agressor, quem pode ser vítima, formas de denunciar, além de outros aspectos legais.

Destaca-se que denúncias podem ser realizadas inclusive de forma anônima, pelo Disque-180 ou número da Delegacia de Atendimento à Mulher: 67-3291-1338.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS PROMUSE do 2º BPM realiza ações durante Shamar no distrito de Debrasa
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva em Coxim
Parlamentar reforça a necessidade de mais mobilidade para a PM e cobra ação rápida do Estado para proteger a população Jamilson Name solicita motocicletas para fortalecer atuação da PM em São Gabriel do Oeste
Nioaque, MS
Atualizado às 15h06
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 14°
30°

Sensação

1.18 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 36 minutos STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro na trama golpista
Há 36 minutos Associação de cafés especiais apoia medidas do Plano Brasil Soberano
Há 36 minutos PROMUSE do 2º BPM realiza ações durante Shamar no distrito de Debrasa
Há 36 minutos CG 126 anos: Prefeitura entrega reforma da USF Aero Rancho nesta sexta-feira
Há 36 minutos Nunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla Zambelli
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 4 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 2 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 7 dias Do laboratório à lavoura: ciência impulsiona produção familiar em Mato Grosso do Sul
5
Há 7 dias Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados