Jamilson Name solicita motocicletas para fortalecer atuação da PM em São Gabriel do Oeste

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou, nesta sexta-feira (15), indicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando a disponibilização de quatro motocicletas para a 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de São Gabriel do Oeste. A demanda chegou ao conhecimento do parlamentar através do ofício do vereador Geraldo Rolim (PSDB), por meio de ofício, com o objetivo de reforçar as ações de segurança no município.

Segundo Jamilson Name, o pedido é urgente, considerando que oferecer uma Segurança Pública eficiente é dever do Estado. “Essa demanda deve ser atendida o quanto antes, pois a população de São Gabriel não pode ficar exposta à criminalidade por falta de viaturas”, ressaltou.

O deputado reforçou seu compromisso em discutir o tema na Assembleia Legislativa:

“Todos devem ter direito a uma Segurança Pública de qualidade. Lutarei de forma incansável para que nossa população tenha acesso a serviços públicos eficientes, debatendo e encaminhando pautas como esta para serem discutidas no Legislativo.”

O vereador Geraldo Rolim destacou que São Gabriel do Oeste vem registrando crescimento populacional expressivo, impulsionado pela chegada de moradores de diversas regiões do país, atraídos pelas oportunidades econômicas e pela qualidade de vida que a cidade oferece. Esse cenário exige mais agilidade e eficiência da Polícia Militar no patrulhamento preventivo, no atendimento de ocorrências e no pronto atendimento à população.

A disponibilização de motocicletas é considerada uma medida estratégica e eficaz, pois garante maior mobilidade e rapidez no deslocamento dos policiais, especialmente em áreas de difícil acesso ou vias congestionadas. Esses veículos são essenciais para o policiamento ostensivo, contribuindo diretamente para reduzir a criminalidade e fortalecer a sensação de segurança da comunidade.

A indicação também solicita que o pedido seja encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Antônio Carlos Videira.