Aniversário
PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas realiza prisão de autor de Tráfico de Drogas

Três Lagoas – MS, no dia 14 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de tráfico de droga...

15/08/2025 13h17
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 14 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de tráfico de drogas.

Nesta quinta-feira, por volta das 20h, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Novo Oeste, quando na rua Joaquim Claudino da Silva, visualizaram um indivíduo em atitude de suspeição, sendo procedida a abordagem policial e durante busca vieram a localizar uma bolsa contendo: 5 porções de maconha (pesando 13,6 gramas), 4 porções de crack (pesando 10,5 gramas), 2 porções de cocaína (pesando 0,8 gramas).

 Diante os fatos, foi dada voz de prisão ao abordado de 26 anos e realizado sua condução até a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado juntamente com as drogas apreendidas.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Denuncie!  O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738. 

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700.

