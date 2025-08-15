A pedido do deputado Paulo Duarte novos policiais chegam às cidades pantaneiras

Atendendo à solicitação do deputado estadual Paulo Duarte (PSB), feita em parceria com o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel de Oliveira, o Governo do Estado confirmou a chegada de 29 novos policiais militares para fortalecer as guarnições da Polícia Militar nas duas cidades pantaneiras. A informação foi repassada ao parlamentar no final da tarde dessa quinta-feira (14) pelo secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e pelo comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos.

Para o deputado Paulo Duarte essa é uma grande conquista para a população pantaneira. “A designação dos policiais já vai ser publicada em diário oficial do estado e o novo efetivo já estará reforçando a segurança na nossa região”, comemora Duarte.