Polícia Civil fecha segundo ponto de comercialização de entorpecentes e captura segundo foragido da justiça em menos de 24 horas

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, fechou um ponto de comercialização de entorpecentes no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande, e prendeu em flagrante V.S.M. (27), que também era evadido do sistema penal.

Os fatos ocorreram na tarde de ontem (14), quando policiais da DHPP realizavam diligências destinadas a identificação do local onde teria ocorrido um homicídio tentado na noite anterior, o qual era, até então, desconhecido, já que a vítima foi socorrida em local diverso, não tendo, inicialmente, relatado o local onde havia sido alvejada.