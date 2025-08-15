Agenda: ALEMS prevê realização de sessões, reuniões de comissões e curso de Libras

Na agenda da semana da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) da próxima semana, entre os dias 17 a 23 de agosto, estão previstas a realização de sessões plenárias, reunião ordinária da CCJR, curso de Libras e reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Segunda-feira (18)

A semana inicia na segunda com o Curso de Libras, na Sala Multiuso, na segunda-feira (18), que começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, e acontece todas as segundas-feiras das 14h às 16h, até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira (19)

Prevista para acontecer na terça-feira (19), a partir das 8h, reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, na sala de reuniões Cabo Almi. O grupo de trabalho é coordenado pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), que analisa proposições relacionadas à Educação em geral, ao desenvolvimento cultural, homenagens cívicas e expressão da atividade artística e comunicação social, entre outros.

Quarta-feira (20)

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontece às quartas-feiras, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Sessões

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

