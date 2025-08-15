Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil deflagra a operação “Predador Oculto” e cumpre, em Foz do Iguaçu, mandado de prisão de professor doutor que lecionava em universidade de Dourados

Nesta sexta-feira (15), a 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, com o apoio do NUCRIA (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crim...

15/08/2025 10h01
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta sexta-feira (15), a 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, com o apoio do NUCRIA (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) da Polícia Civil do Paraná, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de O.L.V., de 44 anos, professor doutor que lecionava na UFGD e UEMS em Dourados.

O investigado é suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas quatro anos de idade. As investigações tiveram início após os pais da vítima flagraram o ato criminoso, ocorrido dentro da residência do investigado, vizinho da família. Segundo apurado, o autor atraiu a criança para sua casa e foi surpreendido cometendo o abuso.

Durante a investigação, também foi verificado que o autor gravava vídeos da criança em momentos anteriores ao fato, cujo conteúdo será analisado pela perícia da Polícia Civil para verificar eventual prática de outros crimes.

Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de preservar a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário. Após o crime, o autor evadiu-se de Dourados, sendo posteriormente localizado em Foz do Iguaçu (PR) com o apoio da Polícia Civil do Paraná.

No cumprimento do mandado, os policiais encontraram o investigado em uma residência na região urbana de Foz do Iguaçu, onde também foram apreendidos um notebook e um aparelho celular, que serão periciados.

As investigações continuam a fim de apurar a possível existência de outras vítimas e novos elementos de prova.

