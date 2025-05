Orquestra que fortalece laços entre sul-americanos se apresenta na abertura do Festival América do Sul

A Orquestra América do Sul vai se apresentar na abertura oficial do Festival América do Sul, no dia 15 de maio, quinta-feira, às 19h30, no Palco do Porto, em Corumbá (MS). Trata-se de um movimento de reconexão e reconhecimento entre os povos do continente. Combinando ritmos, estilos e histórias, este encontro representa a construção de uma identidade musical compartilhada, onde cada nação contribui com seu patrimônio artístico e humano.

Mais do que um concerto, a apresentação será uma celebração da diversidade e um convite para que a música continue sendo o elo que une gerações, culturas e fronteiras. Que esta edição seja o início de uma tradição – um encontro que fortaleça os laços entre os povos da América do Sul e se consolide como um dos grandes marcos culturais do continente.

Reunindo músicos de todos os países da América do Sul, com o reforço de um time especial de músicos brasileiros, a Orquestra América do Sul cumpre seu papel como elo sonoro do continente, celebrando sua diversidade cultural.

No concerto do dia 15 de maio, na abertura do festival, a orquestra inicia o programa musical com obras musicais de dois artistas homenageados nesta edição, o acordeonista e compositor Mário Zan, autor do clássico Chalana; e o compositor sul-mato-grossense Altair Teodoro da Silva, o Tim, cuja obra enraizada em tradições populares sintetiza o espírito da cultura regional pantaneira.

Com arranjos musicais e participações especiais cuidadosamente preparados para a ocasião, bem como repertório abrangente, o concerto apresenta um mosaico musical que conecta vozes, memórias e identidades dos povos sul-americanos.

Haverá também uma oficina educativa com os membros da orquestra nos dias 17 e 18, das 15h às 17h, no Moinho Cultural.

A Orquestra América do Sul é uma iniciativa inédita no Festival América do Sul Pantanal 2025, reunindo pela primeira vez músicos de todos os países e territórios do continente sul-americano. Este grandioso encontro musical acontece na cidade de Corumbá, fronteira do Brasil com a Bolívia, reforçando o papel do festival como um espaço de integração cultural entre os povos do continente.

Com o propósito de celebrar a diversidade e riqueza sonora da América do Sul, a orquestra reunirá um artista de cada país sul-americano, trazendo suas expressões musicais únicas para um espetáculo histórico. Do chamamé argentino ao steel drum caribenho da Guiana, passando pelo quatro venezuelano, o bandoneón uruguaio e a harpa paraguaia, cada instrumento e cada artista contribui para a criação de uma sonoridade singular, que une tradição e inovação.

A orquestra não apenas representa a fusão de identidades musicais, mas também fortalece o intercâmbio artístico entre os países, promovendo o diálogo entre músicos de diferentes realidades e estilos. Este será um momento marcante para a cultura sul-americana, onde as fronteiras desaparecem e a música se torna a linguagem universal da união e da celebração.

Karina Lima, Comunicação Setesc

Foto: Arquivo