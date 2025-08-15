Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem que fabricava e passava notas falsas em comércios da Capital

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã de ontem (14), Policiais Civis lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DE...

15/08/2025 10h01
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Na manhã de ontem (14), Policiais Civis lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF receberam informações de que indivíduo estaria tentando passando notas falsas em vários estabelecimentos comerciais localizados na 4º Área da Capital, Região do Anhanduizinho.

Diante da denúncia, os investigadores iniciaram diligências nas imediações, onde puderam qualificar algumas vítimas e obter imagens do criminoso, identificando suas vestes e compleição física.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Durante a coleta de informações, os policiais apuraram que o falsário havia solicitado veículo de aplicativo até Avenida Marginal Bálsamo, Núcleo Hab. Universitárias.

No local, posteriormente identificado como sendo a casa do suspeito, localizaram Gabriel Ferreira da Silva (19), que foi prontamente reconhecido pelos policiais, ainda com as mesmas vestes que utilizara na ocasião do crime. Sob sua posse, foram encontradas diversas notas falsas. 

Questionado sobre os fatos, acabou por confessar que havia fabricado as notas naquela manhã e que na sequência fez compras em comércios locais.  Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado na DERF, junto com as cédulas falsas.

As notas guardavam grande similaridade com as originais, sendo que muitos comerciantes apenas conseguiam constatar a falsidade com uso de equipamentos específicos – luz ultravioleta ou canetas com detectores químicos.   

Gabriel possui anterior envolvimento em crimes patrimoniais, sendo preso no dia 22/07/2025, indiciado por Roubo Improprio em Inquérito Policial instaurado por esta DERF.

