Policiais capturam duas pessoas com mandando de prisão em aberto, na Capital

Após receberem informações de que um indivíduo com mandado de prisão por violência doméstica em aberto estaria abrigado em uma residência no Residencial Búzios, policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI), capturaram R.D.O.R. (50).
Ele foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial da 1ª DEAM, onde ficou à disposição da Justiça.
Em outra ação, a equipe do GOI conseguiu identificar o paradeiro de A.S.D.A. (24), que se encontrava foragida da justiça e foi capturada nas imediações do bairro Piratininga.
Contra ela havia Mandado de Prisão Preventiva, expedido pela Primeira Vara Criminal de Cruz Alta-RS. A mesma foi encaminhada e apresentada a Autoridade Policial plantonista da DEPAC CEPOL, onde permaneceu à disposição da Justiça.
