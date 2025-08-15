Whats

Relator defende projeto sobre segurança de crianças na internet que está na Comissão de Comunicação; ouça

Deputado afirma que essa é a proposta mais completa

15/08/2025 10h01
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) afirmou que o Projeto de Lei 2628/22, em análise na Comissão de Comunicação da Câmara, é a proposta mais completa para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. Em entrevista à Rádio Câmara , ele destacou que o texto vem sendo debatido com entidades desde abril, antes de as denúncias do influenciador Felca sobre a adultização de jovens nas redes virem à tona.

O relatório de Alencar foi apresentado na última terça-feira (12), em meio ao aumento da discussão pública sobre o tema. Na entrevista, o deputado explicou os pontos centrais do seu relatório.

