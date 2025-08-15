Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas e facções criminosas na região de Sonora

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã desta quinta-feira, foi deflagrada em Sonora a Operação Integrar, ação conjunta que mobilizou a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Coordenadoria de Perícias e Grupo Aéreo. O objetivo principal foi desmantelar organizações criminosas que vinham travando confrontos armados na região em disputa pelo controle do tráfico de drogas. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de drogas, uma arma de fogo, diversos aparelhos celulares e cigarros contrabandeados. Ao todo, cinco indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Um dos alvos, José Adriano Candido da Silva, apontado como um dos líderes da organização criminosa, reagiu à abordagem policial. Armado com um revólver e portando entorpecentes, entrou em confronto com a equipe, vindo a óbito no local.

Ademais, foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de Melquesedeque da Silva, atual líder do PCC no município de Sonora, com envolvimento em homicídio recente ocorrido em Coxim.

A Operação Integrar reforça o compromisso das forças de segurança em combater o crime organizado e restabelecer a tranquilidade na região, por meio da atuação integrada e coordenada entre as instituições.