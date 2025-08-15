Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

MS consolida legado histórico no combate à violência contra a mulher com integração inédita entre poderes

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Mato Grosso do Sul apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (14), um conjunto de medidas que marca um novo ...

15/08/2025 08h57
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Mato Grosso do Sul apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (14), um conjunto de medidas que marca um novo capítulo no combate à violência contra a mulher no Estado. O trabalho, fruto da união entre Governo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Prefeitura de Campo Grande, representa um legado histórico de integração institucional, promovendo mudanças estruturais, operacionais e culturais desde fevereiro deste ano.

O evento reuniu representantes de todas as esferas da rede de proteção, que apresentaram avanços conquistados em 2025, como a modernização de procedimentos, ampliação de atendimentos, uso de inteligência artificial, fortalecimento de políticas públicas e execução de programas de prevenção e acolhimento.

Para o governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), a mobilização conjunta só foi possível pela compreensão de que não há espaço para protagonismos quando o objetivo é salvar vidas.

“O que vimos hoje é a prova de que, sem união, nada acontece. Passamos de um cenário precário para a era da digitalização, com sistemas integrados entre Governo e Judiciário, atendimentos mais céleres e ações preventivas que já apresentam resultados concretos. Nosso agradecimento vai a todos os poderes e instituições que compreenderam a urgência dessa mudança”, destacou.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública apresentou números expressivos: entre abril e julho, o atendimento às vítimas quase dobrou — de uma média de 70 para 138 casos por mês. Medidas como a tarja lilás no SIGO, a medida protetiva eletrônica e a tramitação 100% digital de inquéritos e autos de prisão em flagrante reduziram processos que antes levavam até 48 horas para menos de um minuto.

O secretário Antônio Carlos Videira ressaltou que a integração de dados entre Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria permite análises de risco mais precisas. “Hoje conseguimos identificar rapidamente o histórico do agressor, acionar as medidas necessárias e evitar que a vítima seja revitimizada”.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
  Um marco para o futuro

As ações apresentadas colocam Mato Grosso do Sul na vanguarda nacional do enfrentamento à violência contra a mulher, unindo tecnologia, prevenção, atendimento humanizado e responsabilização dos agressores.

Barbosinha reforçou o compromisso do Estado de que “Cada vida protegida é uma vitória coletiva. Esse é o legado que estamos construindo: uma rede forte, integrada e comprometida em garantir que nossas mulheres vivam com dignidade, segurança e esperança”, disse.

Próximos passos

O Grupo de Trabalho já projeta medidas para 2026, como a ampliação do uso de tornozeleiras eletrônicas para monitoramento de agressores e a implantação de unidades móveis de atendimento especializado em regiões de difícil acesso.

Mais do que respostas emergenciais, o objetivo é consolidar políticas públicas permanentes, capazes de romper o ciclo da violência e fortalecer a autonomia das mulheres. A união de esforços, a transversalidade das ações e a combinação de tecnologia, acolhimento e prevenção transformam Mato Grosso do Sul em referência nacional no enfrentamento à violência contra a mulher — reafirmando o compromisso de construir um Estado mais seguro, justo e inclusivo para todas.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria
Foto de capa: Álvaro Rezende/Secom
Internas: João Garrigó/Vice-governadoria

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Reunião com o secretário de Segurança Pública do MS ocorreu na última semana e resposta chegou nessa quinta-feira (14). A pedido do deputado Paulo Duarte novos policiais chegam às cidades pantaneiras
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil fecha segundo ponto de comercialização de entorpecentes e captura segundo foragido da justiça em menos de 24 horas
Renato Câmara no plenário da Assembleia; indicação por viatura para a PM de Rio Verde foi motivada por demanda do vereador Amauri Olartechea. Deputado solicita nova viatura para a Polícia Militar de Rio Verde de Mato Grosso
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 14°
30°

Sensação

0.35 km/h

Vento

16%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 37 minutos Comissão aprova isenção de taxas a voos privados que transportem órgãos para transplante
Há 37 minutos CSP pode votar projeto que regula pagamento de recompensa a informantes
Há 37 minutos Marcelo Castro busca consenso para votar Código Eleitoral na CCJ
Há 37 minutos A pedido do deputado Paulo Duarte novos policiais chegam às cidades pantaneiras
Há 37 minutos Polícia Civil fecha segundo ponto de comercialização de entorpecentes e captura segundo foragido da justiça em menos de 24 horas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 7 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 4 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 2 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
5
Há 7 dias Adeus, Arlindo Cruz: o poeta do samba que emocionou o Brasil com sua voz e sua fé
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados