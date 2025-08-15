Suspeita de traficar drogas nas imediações da rodoviária é presa em flagrante pela Polícia Civil em Três Lagoas

No final da tarde desta quinta-feira (14), investigadores da Seção de Investigação Geral de Três Lagoas, prenderam em flagrante uma jovem, de 18 anos, suspeita de tráfico de drogas. Ela era investigada pela SIG, em razão de denúncias informando que estaria comercializando maconha e crack, na região da estação rodoviária local.

De posse da informação, desde do início da tarde de ontem, os investigadores passaram a monitorar o local, quando observaram a jovem no momento em que ela se aproximava de dois usuários de drogas, em atitude suspeita.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Ela foi abordada pelos policiais, e em sua posse foram encontradas quase 40 porções de substâncias análogas a crack e maconha, além de alta quantia em dinheiro.

Aos investigadores, ela confessou que as substâncias apreendidas eram destinadas à venda para usuários de drogas, e que a importância em dinheiro era produto desse comércio ilícito.

A mulher foi conduzida à sede da SIG, onde foi autuada em flagrante delito, suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, com pena prevista de até quinze anos de reclusão.

Considerando-se os dispositivos legais, não foi arbitrada fiança, e diante da gravidade da conduta e da quantidade e variedade de entorpecentes aprendidos, o delegado de polícia responsável representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Após a realização do exame de corpo de delito, ela foi encaminhada às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguardará a disposição da Justiça.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.