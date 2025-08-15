Arte Terena de Nioaque é destaque em exposição histórica na Capital

Nioaque está presente em um momento histórico para a cultura indígena de Mato Grosso do Sul. A exposição “Artistas da Natureza”, realizada pelo Sesc MS no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, reúne arte e saberes de oito etnias do Estado e pela primeira vez coloca o protagonismo indígena no centro de uma grande mostra pública. Aberta no último dia 13 de agosto, a exposição segue até 26 de setembro, com entrada gratuita.



O município é representado pelo artista Libêncio Lourenço, conhecido como Kuka Terena, cuja obra retrata com sensibilidade a cultura Terena e a relação com a natureza, elementos que marcam sua identidade e trajetória.“Estou muito feliz em poder participar desta exposição e ver que as pessoas gostam do meu trabalho. É uma alegria poder levar minha arte e minha cultura para mais gente, mostrando um pouco da nossa história e das memórias do meu povo.”



O prefeito André Guimarães destacou o significado dessa conquista para Nioaque: “A presença do Kuka nesta mostra é o reconhecimento do talento dos nossos artistas e da riqueza cultural do nosso município. É a prova de que a arte indígena de Nioaque tem lugar de destaque no cenário estadual e nacional, e nossa gestão seguirá incentivando e apoiando iniciativas que preservem e valorizem essa identidade.”



A participação do artista contou com o apoio do Departamento de Cultura, representado pelo diretor Elzo Cezar Botelho Lourenço, e respaldo do secretário municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Esporte, Dionas Martins. Para o secretário, levar a arte terena a um espaço desse porte é fortalecer a identidade e projetar o município: “É identidade, memória e também futuro. É o reconhecimento de que nossos artistas merecem estar nos maiores palcos culturais de Mato Grosso do Sul e do Brasil.”



A curadoria da exposição foi coordenada por Benilda Kadiwéu, com participação das curadoras convidadas Sol Terena e Yvoty Medina, reunindo 27 artistas em um acervo que inclui cerâmicas, esculturas, pinturas, vestuários e produções audiovisuais. Mais do que um evento cultural, “Artistas da Natureza” é um marco para a história de Mato Grosso do Sul e reafirma o compromisso da gestão com a valorização da cultura, da diversidade e do protagonismo indígena de Nioaque.



A visitação é gratuita, aberta de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande.