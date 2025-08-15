Caminhonete de Maracaju é atingida em cruzamento no centro de Nioaque

Na manhã de domingo, 10, por volta das 6h, uma caminhonete Toyota Hilux, pertencente a uma empresa de revenda de veículos de Maracaju, cidade situada a aproximadamente 140 km de Campo Grande, esteve envolvida em um acidente no centro de Nioaque, conforme registro publicado em 14 de agosto de 2025.

Segundo o boletim de ocorrência, a Hilux trafegava pela avenida Prefeito Souza Rangel quando um veículo cruzou a via preferencial e colidiu com ela. O impacto provocou danos na frente da caminhonete e também no canto traseiro esquerdo, mas, felizmente, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu em condições favoráveis com tempo firme e boa visibilidade e, apesar da presença da Polícia Militar no local, não foi necessária a realização de perícia. As investigações apontaram que o desrespeito à sinalização de trânsito foi a principal causa do incidente.

Após os procedimentos, o veículo foi liberado sem outras complicações