Aniversário
Trânsito

Caminhonete de Maracaju é atingida em cruzamento no centro de Nioaque

Colisão aconteceu após outro veículo invadir a preferencial; ninguém ficou ferido

15/08/2025 08h48
Por: Gabriela Rufino
Caminhonete de empresa de Maracaju se envolve em acidente em Nioaque - (Foto: Imagem meramente ilustrativa)
Caminhonete de empresa de Maracaju se envolve em acidente em Nioaque - (Foto: Imagem meramente ilustrativa)

Na manhã de domingo, 10, por volta das 6h, uma caminhonete Toyota Hilux, pertencente a uma empresa de revenda de veículos de Maracaju, cidade situada a aproximadamente 140 km de Campo Grande, esteve envolvida em um acidente no centro de Nioaque, conforme registro publicado em 14 de agosto de 2025.

Segundo o boletim de ocorrência, a Hilux trafegava pela avenida Prefeito Souza Rangel quando um veículo cruzou a via preferencial e colidiu com ela. O impacto provocou danos na frente da caminhonete e também no canto traseiro esquerdo, mas, felizmente, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu em condições favoráveis com tempo firme e boa visibilidade e, apesar da presença da Polícia Militar no local, não foi necessária a realização de perícia. As investigações apontaram que o desrespeito à sinalização de trânsito foi a principal causa do incidente.

Após os procedimentos, o veículo foi liberado sem outras complicações

