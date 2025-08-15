Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreende armamentos na posse de suspeito de violência doméstica em Dois Irmãos do Buriti

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã de ontem (14), as Delegacias de Miranda e de Dois Irmãos do Buri...

15/08/2025 07h54
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 Na manhã de ontem (14), as Delegacias de Miranda e de Dois Irmãos do Buriti, cumpriram mandado de busca em duas propriedades rurais no distrito de Palmeiras, Dois Irmãos do Buriti. A medida cautelar foi deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Miranda, após apuração de crime de perseguição ocorrido em Miranda, ocasião em que A.P.B (59) reiteradamente perseguiu S.M.A (37), com quem manteve relacionamento amoroso. A vítima relatou que o autor possuía armas de fogo e temia pela sua segurança.

Durante a investigação, foi apurado que o autor morava no município de Jundiaí/SP, e também era proprietário de uma fazenda e um rancho em Dois Irmãos do Buriti. Após representação e deferimento da busca e apreensão, duas equipes cumpriram a medida cautelar simultaneamente nas propriedades.

Na primeira, foi localizado um revólver calibre .38, com 3 munições intactas do mesmo calibre, sendo constatado que a arma não possui documentação. Durante cumprimento na outra propriedade, onde o autor se encontrava, foram localizadas várias armas de fogo, e 277 munições de calibres permitidos. Uma carabina calibre .22 e uma espingarda calibre .20 não possuíam documentação. Por outro lado, em que pese duas pistolas calibre .380 possuírem documentação, os certificados estavam vencidos.

A.P.B confirmou a propriedade de todas as armas e munições, motivo pelo qual foi dada voz de prisão ao autor por crime de posse de arma e munições de uso permitido. O autor foi conduzido para Delegacia de Dois Irmãos do Buriti para os procedimentos cabíveis.

