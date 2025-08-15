Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem em flagrante por armazenamento de pornografia infantil emm Naviraí

Nesta quinta-feira (14), a equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí prendeu em flagrante D.U., de 50 anos, suspeito de armazenar mate...

15/08/2025 07h54
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta quinta-feira (14), a equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí prendeu em flagrante D.U., de 50 anos, suspeito de armazenar material pornográfico envolvendo adolescentes.

Após o Conselho Tutelar tomar conhecimento dos fatos e comunicar a Delegacia de Polícia, foram realizadas diligências, ocasião em que o aparelho celular do suspeito foi apreendido. Mediante autorização, o dispositivo foi submetido a perícia preliminar, que constatou a existência e armazenamento de diversos vídeos produzidos pelo próprio investigado, nos quais ele registrava, de forma clandestina, imagens de suas enteadas.

Diante dos elementos colhidos, o homem recebeu voz de prisão, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Nenhum comentário
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
