Polícia Civil prende homem em flagrante por armazenamento de pornografia infantil emm Naviraí

Nesta quinta-feira (14), a equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí prendeu em flagrante D.U., de 50 anos, suspeito de armazenar material pornográfico envolvendo adolescentes.

Após o Conselho Tutelar tomar conhecimento dos fatos e comunicar a Delegacia de Polícia, foram realizadas diligências, ocasião em que o aparelho celular do suspeito foi apreendido. Mediante autorização, o dispositivo foi submetido a perícia preliminar, que constatou a existência e armazenamento de diversos vídeos produzidos pelo próprio investigado, nos quais ele registrava, de forma clandestina, imagens de suas enteadas.

Diante dos elementos colhidos, o homem recebeu voz de prisão, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.