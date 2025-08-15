Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas de urgência, em Miranda

Durante a noite de ontem (13), a Delegacia de Miranda prendeu, em flagrante, T.T.R. (24), após descumprimento de medidas protetivas de urgência def...

15/08/2025 07h54
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Durante a noite de ontem (13), a Delegacia de Miranda prendeu, em flagrante, T.T.R. (24), após descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua irmã e avó.

A Delegacia tomou conhecimento dos fatos após denúncia que a irmã do autor apresentou em um canal de comunicação do Ministério Público, prontamente repassada para providências.

A irmã do autor narrou constante descumprimento das medidas protetivas deferidas em desfavor de T.T.R, que mesmo tendo conhecimento da decisão judicial, continuava frequentando a residência. Ademais, o autor constantemente subtraía objetos da casa para compra e uso de entorpecentes na residência, o que estava prejudicando até mesmo a saúde da avó, de 77 anos de idade.

Após conhecimento dos fatos, uma equipe da Polícia Civil imediatamente deslocou até a residência e entrevistou a irmã do autor, que ratificou todas as informações. A vítima informou que T.T.R havia saído da casa há poucos instantes. A equipe continuou as diligências para sua localização e, após rondas nas imediações, os policiais localizaram o autor a aproximadamente 15 metros da residência.

Após ser dada voz de prisão, T.T.R esboçou resistência, sendo utilizada força moderada e necessária a utilização de algemas para condução para Delegacia para procedimentos de praxe.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autor, a fim de resguardar a segurança das vítimas familiares e cessar as reiteradas transgressões e abusos cometidos pelo indivíduo.

