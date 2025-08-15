Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Bom Condutor: Laury é um dos 10 mil motoristas de MS que já tiveram desconto na renovação da CNH

Em Mato Grosso do Sul, manter um bom histórico no trânsito agora rende economia. Desde março, mais de 10 mil motoristas já garantiram desconto de 1...

15/08/2025 06h46
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, manter um bom histórico no trânsito agora rende economia. Desde março, mais de 10 mil motoristas já garantiram desconto de 10% nas taxas de renovação, adição ou mudança de categoria da CNH, graças ao Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). Quem já está cadastrado tem o desconto automático, e quem ainda não aderiu pode se inscrever na hora, com orientação das equipes de atendimento do Detran-MS, desde que não tenha cometido infrações nos últimos 12 meses.

Foi o que aconteceu essa semana com Laury Gonçalves, vendedor autônomo de 55 anos, habilitado desde os 18. Ao chegar a Agência do Detran-MS no Pátio Central para renovar a CNH, descobriu que teria direito ao desconto.

“Eu não sabia do incentivo, foi uma surpresa na hora. Acho muito importante essa iniciativa do Detran, porque a maior causa de acidentes no trânsito é a imprudência dos motoristas, seja na cidade ou nas BRs. Ultimamente, temos visto muitos acidentes fatais por imprudência, e até pedestres que não sabem se portar no trânsito. É necessário divulgar esse incentivo para que as pessoas tomem mais cuidado”, destacou.

Para ele, a conscientização é tão importante quanto a aplicação das regras. “A gente vê pessoas invadindo o sinal vermelho o tempo todo. Isso é um absurdo, porque, se você não se mata, acaba matando outra pessoa. É preciso bater nessa tecla da direção defensiva. Eu procuro dirigir não só por mim, mas também pelo outro, e acredito que quanto mais conscientização houver, mais conseguiremos reduzir os acidentes”, afirmou.

Laury conta que já se livrou de diversos acidentes por estar atento ao comportamento de outros motoristas, praticando a direção defensiva. “Muitas vezes escapei de batidas porque estava prestando atenção no outro. Você está certo, na sua mão, mas alguém invade o sinal vermelho. Se não estiver atento, o acidente acontece. Por isso, sigo as normas e procuro me prevenir sempre.”

>Mato Grosso do Sul possui 162.309 condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores
>Mato Grosso do Sul possui 162.309 condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores

Desde a implantação do desconto de Bom Condutor no Estado, o número de beneficiários cresce de forma constante. Em março, 1.276 motoristas aproveitaram a vantagem. No mês seguinte, foram 1.431. Em maio, o número subiu para 1.791 e, em junho, alcançou 4.222 condutores, o pico até agora. Já em julho, mais 1.520 motoristas utilizaram o benefício, totalizando 10.240 em pouco mais de cinco meses. Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 162.309 motoristas cadastrados no RNPC, conforme dados do Ministério dos Transportes. 

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, esses números reforçam a eficácia da iniciativa. “O Bom Condutor é uma excelente iniciativa da Senatran para reconhecer os bons condutores. Tudo que é positivo, buscamos implementar aqui. Fomos o primeiro do País a fazer a adesão e regulamentar. O desconto já está funcionando e milhares de motoristas já aproveitaram”, afirmou.

O Registro Nacional Positivo de Condutores é voluntário e inclui apenas motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses. Com essa comprovação, empresas e órgãos públicos podem oferecer vantagens. Em Mato Grosso do Sul, já significa desconto de 10% nas taxas de renovação, adição ou mudança de categoria da CNH.

O cadastro pode ser feito pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no Portal de Serviços da Senatran, neste link . A integração entre o sistema estadual e o federal foi concluída neste ano, permitindo a aplicação do desconto já na emissão da guia gerada em Mato Grosso do Sul, inclusive com a mensagem: "Parabéns, você é um Bom Condutor e ganhou 10% de desconto do Detran-MS". 

A Lei nº 6.164, sancionada pelo governador Eduardo Riedel em dezembro de 2023, abriu caminho para o benefício ao cidadão sul-mato-grossense.Os descontos concedidos aos 10.240 mil bons condutores no Estado representam R$ 250 mil de renúncia fiscal, em benefício do cidadão e para incentivar um trânsito mais seguro.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS
Foto: Arquivo Pessoal

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas e facções criminosas na região de Sonora
Nova lei é de autoria do deputado João Henrique (PL) Lei: Registros sem nome do pai serão obrigatoriamente comunicados à Defensoria
Nova lei é de autoria do deputado Caravina (PSDB) Lei: Associação do Assentamento Almanara é declarada de Utilidade Pública
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
14°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 14°
13°

Sensação

1.47 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 minutos Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas e facções criminosas na região de Sonora
Há 2 minutos Lei: Registros sem nome do pai serão obrigatoriamente comunicados à Defensoria
Há 2 minutos Lei: Associação do Assentamento Almanara é declarada de Utilidade Pública
Há 2 minutos MS consolida legado histórico no combate à violência contra a mulher com integração inédita entre poderes
Há 2 minutos Suspeita de traficar drogas nas imediações da rodoviária é presa em flagrante pela Polícia Civil em Três Lagoas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 7 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 7 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
4
Há 4 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 7 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados