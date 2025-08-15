Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Grêmios estudantis assumem protagonismo no enfrentamento à violência contra a mulher em MS

Com a temática “Valorização da Vida, Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher” como fio condutor, a edição 2025 da Trilha Formativa do...

15/08/2025 06h46
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com a temática “Valorização da Vida, Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher” como fio condutor, a edição 2025 da Trilha Formativa do Grêmio Estudantil: Juventude por Elas, Por Eles já começou a capacitar estudantes de todo o Mato Grosso do Sul para se tornarem agentes de transformação dentro e fora da escola.

A iniciativa, coordenada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, vinculada à SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação), integra as ações do Protege, estratégia estadual de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.

O programa envolve gremistas das 337 escolas da Rede Estadual, distribuídas nos 79 municípios, em uma jornada de 40 horas formativas. A proposta é fortalecer competências e habilidades dos jovens para que desenvolvam, nas unidades escolares, ações concretas que incentivem a equidade de gênero, a cultura de paz e o respeito nas relações.

Além de conteúdo teórico, a trilha aborda fluxos de atendimento e redes de apoio disponíveis, reforçando o papel da escola como espaço de proteção e acolhimento.

>Pontapé da formação foi dado nessa quarta-feira (13), para gremistas de todo o Estado. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)
>Pontapé da formação foi dado nessa quarta-feira (13), para gremistas de todo o Estado. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)
>Representantes dos grêmios do interior acompanharam ao vivo pela transmissão on-line. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)
>Representantes dos grêmios do interior acompanharam ao vivo pela transmissão on-line. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)

A mobilização do protagonismo juvenil é vista como um caminho estratégico para mudar comportamentos e enfrentar um cenário preocupante, Mato Grosso do Sul ocupa posição de destaque entre os estados com maiores taxas de feminicídio no País. 

Estudante do 1º ano do Ensino Médio e presidente do Grêmio da Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, Arthur Romani, de 15 anos, comenta que é urgente trazer a discussão para a comunidade escolar.

“É de suma importância movimentar as cabeças dos estudantes, homens e mulheres, para que possamos intervir e ajudar a reduzir a alta taxa de feminicídios no nosso Estado”, disse. 

Aluna do 2º ano da Escola Estadual Prof. Silvio Oliveira dos Santos, Rayssa Vieira Lopes, de 16 anos, avalia que a formação é também um exercício de voz coletiva. “Infelizmente, conheço várias meninas e mulheres que já passaram por isso. É importante falar por elas e por muitas outras”, relatou.

>Presidente de Grêmio, Arthur Romani fala da importância de trazer o tema para dentro da comunidade escolar. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)
>Presidente de Grêmio, Arthur Romani fala da importância de trazer o tema para dentro da comunidade escolar. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)

Durante o lançamento oficial, realizado nessa quarta-feira (13), no Auditório do Multiuso da UFMS, em Campo Grande, com transmissão para todas as escolas estaduais, autoridades reforçaram o papel do grêmio como catalisador de mudanças. 

Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, destacou que a atuação dos grêmios extrapola o espaço escolar. “Formar os grêmios é trabalhar também a comunidade, preparando jovens líderes que se transformarão no nosso futuro”, afirmou.

Secretário de Educação, Helio Daher, chamou atenção para a responsabilidade desses jovens líderes. “O grêmio representa a diversidade de ideias dentro da escola e deve tratar de pautas complexas, protegendo colegas e incentivando relações saudáveis. Se falamos em violência doméstica e enfrentamento, precisamos mudar comportamentos, e isso começa pela educação”, reiterou.

Formação

>Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, enfatiza que mudança de comportamento começa na educação. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)
>Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, enfatiza que mudança de comportamento começa na educação. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)

A trilha formativa traz recursos pedagógicos que estimulam a reflexão e a ação. Um dos destaques é o vídeo 'De Homem para Homem', gravado pelo subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, que faz um chamado direto a meninos e homens para reconhecerem seu papel no combate à violência de gênero.

O conteúdo convida à desconstrução de comportamentos e crenças que reforçam desigualdades, incentivando atitudes de respeito e empatia em todas as relações. Outro recurso disponível é o podcast “Violência contra a mulher: o que a escola tem a ver com isso?”, gravado em 2023 com participação da secretária Viviane Luiza e da coordenadora da COPASE, Paola Nogueira, que aprofunda o debate sobre o papel da escola na prevenção.

A formação segue até dezembro, com encontros presenciais e virtuais, articulando juventude, comunidade escolar e rede de proteção. Ao final, cada grêmio apresente iniciativas próprias voltadas ao tema, fortalecendo o compromisso do Estado com uma política pública permanente de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Mais do que uma capacitação, a trilha se propõe a ser uma ferramenta de mudança cultural, e é nas mãos desses jovens líderes que essa transformação começa.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS Alfabetiza promove formação e diálogo para fortalecer alfabetização das crianças em todo o Estado
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul UEMS lança pós-graduações em Segurança Pública e Direito Constitucional e abre 160 vagas
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil MEC planeja que COP 30 tenha dia dedicado à educação ambiental
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
14°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 14°
13°

Sensação

1.47 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 minutos Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas e facções criminosas na região de Sonora
Há 2 minutos Lei: Registros sem nome do pai serão obrigatoriamente comunicados à Defensoria
Há 2 minutos Lei: Associação do Assentamento Almanara é declarada de Utilidade Pública
Há 2 minutos MS consolida legado histórico no combate à violência contra a mulher com integração inédita entre poderes
Há 2 minutos Suspeita de traficar drogas nas imediações da rodoviária é presa em flagrante pela Polícia Civil em Três Lagoas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 7 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 7 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
4
Há 4 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 7 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados