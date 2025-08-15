MS ao Vivo será no próximo domingo em Campo Grande com Vanessa da Mata e abertura de Kalélo

Campo Grande recebe, no próximo domingo, dia 17 de agosto, a partir das 17h, mais uma edição do projeto MS ao Vivo, desta vez com uma grande atração nacional: a cantora mato-grossense Vanessa da Mata, um dos grandes nomes da MPB na atualidade. O evento, que acontece no Parque das Nações Indígenas, contará ainda com a abertura do do multi-instrumentista e compositor Kalélo.

O acesso é gratuito e o evento integra uma programação contínua de valorização da cultura e da música promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS.

A novidade desta vez é que haverá a participação de uma intérprete de Libras surda durante o show. Alessandra Daniel (surda) vai fazer a interpretação do show com o auxílio de Felipe Sampaio e Bruno Ribeiro.

“A equipe vai ser composta então por três pessoas, então dois intérpretes ouvintes e uma intérprete surda. A intérprete surda ela vai atuar lá no palco. A gente faz um esquema chamado tradução de espelho. Então vai ter um intérprete ouvinte ali na frente do palco e conforme a música, conforme as falas dos apresentadores forem chegando, a gente vai fazer então a tradução simultânea para a Alessandra, que é a pessoa surda que vai fazer essa interpretação em Libras automaticamente”, explica o intérprete de Libras Felipe Sampaio, coordenador de acessibilidade do MS ao Vivo.

“O nosso trabalho, enquanto intérprete e ouvinte, é fazer esse espelho para ela, para que ela consiga ter as informações ali ouvindo, no caso da gente. Esse é um trabalho pioneiro aqui em MS, a gente já estava com vontade de fazer isso, a gente realizou esse trabalho no Carnaval desse ano, em Dourados, e com duas intérpretes ouvintes e uma intérprete surda, e aí a gente está falando total de inclusão, um show que as pessoas acham que só apenas a Libras, as pessoas ouvintes podem fazer, mas com a vontade mesmo de fazer inclusão, como a gente tem, a gente consegue readaptar para que o show seja mais acessível, a gente consiga fazer mais ações”, finaliza Felipe.

Vanessa da Mata apresenta seu novo show Todas Elas

A canção Esperança é o primeiro single do próximo álbum de Vanessa da Mata, “Todas Elas”, que foi lançado recentemente. “O público pode esperar desse disco mais poesia. A produção é minha, as músicas são todas minhas e terá parcerias maravilhosas, como Robert Glasper, Jota.pê e João Gomes. Robert é americano e considerado o primeiro cara do jazz no mundo, um nome para ficar atento. Uma participação linda do João Gomes em uma música que escrevi, um reggae maravilhoso com o Jota.pê”, conta a artista.

“Todas Elas” também é o nome da nova turnê de Vanessa. O novo show da artista vai trazer novas músicas e clássicos da carreira da musicista. Com direção de Jorge Farjalla, a primeira apresentação da tour foi realizada em 24 de maio, no Rio de Janeiro. Vanessa da Mata traz este novo show para o MS ao Vivo em Campo Grande em agosto.

A música Esperança, primeiro single do seu próximo álbum, faz parte do novo show.

“Quantas vezes tive a impressão / que o mundo não me queria / quantas vezes tantos nãos / eu não sabia do amor / os traumas fecham a percepção” são os versos iniciais de Esperança”, lançamento da cantora Vanessa da Mata que está em todas as plataformas digitais. A música é o primeiro single do álbum da artista, o “Todas Elas”. A música propõe uma reflexão sobre a expansão amorosa como um todo. É uma amplificação do amor, do próprio existir, da emergência de ter prazer em si com o todo. “Quantas vezes me permiti amar, estar viva. Amar a consciência da minha presença. Me curar e me conhecer para poder me acolher e não depender do amor de outrem, ou do marketing de amores externos que nos bombardeiam o tempo todo, como se não fôssemos capazes de nos dar equilíbrio, força, sonhos, autopreservação, possibilidade de estar inserida no mundo, em um pôr-do-sol. Amando simplesmente qualquer descoberta, muito além de uma autoajuda. Existir, amar em um retroalimentar do todo para si mesmo. Ser feliz em sentir consciência da sua própria existência, com a consciência de que somos todas uma só”, reflete a artista sobre a mensagem da música.

A cantora acrescenta que é, também, uma questão de não delegar a felicidade para o outro. “Não devemos direcionar nossa cura, nosso próprio estilo de ser e estar, nossos abandonos, nossas rejeições, nossos conselhos espirituais e nossas conquistas ou qualquer opinião para o outro. Nunca seremos capazes de nos nutrir perante as durezas existenciais, as dores provisórias, as nefastas insistências desse mundo, as insistências humilhantes de que o outro é ouro e eu sou dependente dele no Instagram, o like que me faltava? Somos todos capazes de nos curar. De entrar em contato com nosso ser mais primitivo, nossos duros mundos e abismos e refazer-nos! Eu acredito”.

Kalélo, uma das vozes mais inventivas da nova cena musical sul-mato-grossense

Autodidata, multi-instrumentista e compositor nato, natural de Campo Grande (MS), Kalélo traz na bagagem uma vivência multicultural marcada pela juventude na Baixada Santista (SP), que influenciou sua sonoridade plural, mesclando música popular brasileira, rock, afrobeat, samba, maracatu e salsa.

Desde 2017, destacou-se como vocalista e compositor da banda Projeto Kzulo, com apresentações marcantes em eventos como o Festival de Inverno de Bonito, Festival América do Sul Pantanal, Bohemia Cultural, Reduto, Boca de Cena, Resista, Showlivre (SP) e no Cordão Valu, onde se apresentou para um público de mais de 50 mil pessoas. Participou ainda de diversos projetos culturais envolvendo videoclipes, documentários e oficinas de composição musical, com circulação por cidades como Três Lagoas, Nova Andradina e Dourados.

Em 2023, Kalélo iniciou sua carreira solo com o show Verso e o Avesso, apresentado em eventos como o Festival Som da Concha, na Concha Acústica Helena Meirelles (Parque das Nações Indígenas), e na 3ª Feira da Música, realizada no Ponto Bar.

O espetáculo “Verso e o Avesso” reúne composições autorais inéditas e releituras que abordam temas como identidade, espiritualidade e vivência periférica. Através desse show, Kalélo revela uma nova fase de sua trajetória artística e presta homenagem à sua vivência em Campo Grande, com canções como “Rua 14 de Julho”, “São Francisco” e “Pé de Pano”. A apresentação conta ainda com participações especiais de Jerry Espíndola, Beca Rodrigues, Projeto Kzulo e da poetisa Eva Vilma, que abre o espetáculo com uma intervenção poética.

“Eu convido vocês a conhecerem uma nova versão de mim, o meu trabalho solo, com o show Verso e O Avesso. Nesse show eu trago uma mistura de música popular brasileira com um toque de rock e influências de ritmos latinos. Minhas referências vão de Cassia Heller a Caetano Veloso, passando por Maria Betânia e Ana Carolina e tantos outros nomes da música popular brasileira. E hoje estar no palco do MS Ao Vivo tem um significado muito especial para mim. Foi esse festival que despertou o desejo de ser artista e hoje poder subir nesse palco é mais do que uma apresentação, é uma conquista, uma celebração para mim e para os meus”, finaliza Kalélo.

Karina Lima, Comunicação Setesc

Fotos: Divulgação