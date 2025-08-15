Whats

Mato Grosso do Sul

MS Alfabetiza promove formação e diálogo para fortalecer alfabetização das crianças em todo o Estado

Encontro estadual reuniu educadores, gestores e especialistas nos dias 12 e 14 de agosto, em Campo Grande, para alinhar estratégias e reforçar o co...

15/08/2025 06h46
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Encontro estadual reuniu educadores, gestores e especialistas nos dias 12 e 14 de agosto, em Campo Grande, para alinhar estratégias e reforçar o compromisso com o ensino da leitura e escrita na infância

A SED (Secretaria de Estado de Educação) realizou, nos dias 12 e 14 de agosto, o Encontro Estadual MS Alfabetiza: Formação, Diálogo e Compromisso com a Alfabetização das Crianças Sul-Mato-Grossenses. O evento, sediado no auditório Dois Amores Garden, em Campo Grande, reuniu representantes dos 79 municípios, dirigentes municipais de educação, professores, gestores escolares e especialistas, com o objetivo de promover formação continuada e alinhar ações para o fortalecimento da alfabetização no Estado.

A abertura contou com a presença de autoridades da SED, representantes da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e da Fadeb (Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica). Na ocasião, apresentações culturais e palestras de especialistas marcaram o início das discussões, que abordaram temas como avaliação da aprendizagem, incentivo às escolas e estratégias para melhorar a qualidade da educação infantil.

Entre os destaques, o professor doutor Artur Gomes de Morais tratou da formação continuada e da consolidação da alfabetização no processo de ensino-aprendizagem, e a professora Regina Aparecida Marques apresentou o projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil.

A gestora do Núcleo de Avaliação da Coordenadoria-Geral de Planejamento e Avaliação Educacional da SED/MS, Ana Paula Almeida, destacou que a formação cumpre um papel estratégico para o alinhamento entre Estado e municípios, especialmente na compreensão e no uso dos resultados das avaliações externas. Segundo ela, o momento permitiu aprofundar o diálogo sobre o Saems e o Saeb, instrumentos fundamentais para medir a aprendizagem e orientar políticas públicas.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

 “Essa formação é de extrema importância não só para os municípios, mas para todo o Estado, porque tanto a avaliação do Saeb quanto a do Saems abrangem toda a rede pública de ensino. É essencial que as informações dessas avaliações sejam amplamente divulgadas e trabalhadas com antecedência, para que possamos envolver todos os profissionais e preparar estratégias pedagógicas alinhadas. Quanto mais clareza e compreensão tivermos sobre esses dados, maiores são as chances de obtermos resultados que reflitam com fidedignidade a aprendizagem dos estudantes de Mato Grosso do Sul, permitindo avançar na qualidade da educação”.

Encerrando o evento, a coordenadora de articulação pedagógica e coordenadora estadual do Programa MS Alfabetiza, Maria Gorete Siqueira, ressaltou que a organização da formação teve como base os resultados do ICA (Índice Compromisso da Criança Alfabetizada) e do Saems (Sistema de Avaliação da Educação de Mato Grosso do Sul), que apontaram a necessidade de aprimorar a escrita dos estudantes.

“Queríamos aproveitar esse momento presencial para unir a análise dos resultados à nossa formação, que tem o objetivo de trabalhar mais intensamente a escrita. Com o apoio da FGV, conseguimos reunir cerca de 370 participantes - entre articuladores regionais e municipais, coordenadores e formadores do MS Alfabetiza - para discutir indicadores, estratégias e boas práticas. Também trouxemos um palestrante para aprofundar o olhar acadêmico sobre o tema. A formação contínua do professor é fundamental, pois, quando ele está em constante aprendizado, a prática em sala de aula melhora significativamente”, finalizou Gorete.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED
Fotos: Ricardo Agra/SED

