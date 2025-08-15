Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Hospital Regional de Ponta Porã adota laserterapia no pós-operatório de pacientes

A técnica visa acelerar a cicatrização, diminuir o uso de analgésicos e oferecer recuperação mais seguraO Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José...

15/08/2025 05h41
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A técnica visa acelerar a cicatrização, diminuir o uso de analgésicos e oferecer recuperação mais segura

O Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto, deu início à aplicação da laserterapia como parte dos cuidados assistenciais. A técnica está sendo utilizada em alguns pacientes e, em breve, será incorporada de forma permanente pela equipe especializada nos cuidados com a pele, especialmente no período de recuperação após cirurgias.

“O processo de laserterapia é de suma importância na recuperação dos nossos pacientes, principalmente durante o pós-operatório, quando os curativos precisam ser realizados de forma adequada para favorecer a cicatrização. Essa conduta tem como principal objetivo acelerar a recuperação e reduzir o uso de analgésicos, garantindo assim a integridade física do paciente”, explica a enfermeira Letícia Tavares, da Clínica Médica Pré-Cirúrgica, responsável pela aplicação do procedimento.

Vítima de um acidente de trânsito no dia 3 de agosto, Adriana Gonçalves Romeiro, de 24 anos, foi uma das primeiras a experimentar o tratamento. Após sofrer uma fratura na perna esquerda e passar por cirurgia, Adriana segue em recuperação na unidade, onde tem recebido sessões de laserterapia. “Sei que é a recuperação de um acidente é um processo lento e doloroso, mas com a laserterapia a minha recuperação tem sido muito positiva, graças a todo empenho da equipe assistencial”, relatou a estudante.

Nova fase na assistência

Para o enfermeiro Rodrigo Pedroso, gerente assistencial da unidade, a introdução da tecnologia marca uma nova fase na assistência ao paciente. “Essa conduta mostra o compromisso da nossa equipe com um cuidado mais humanizado e eficiente. O time de cuidados com a pele tem se dedicado intensamente para garantir os melhores resultados no pós-operatório, e a laserterapia veio como um grande reforço nesse processo”, concluiu.

Sobre o hospital

Administrado pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Mato Grosso do Sul, o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto é referência em saúde pública para mais de 200 mil habitantes da região sul do estado. A unidade possui um total 117 leitos e realiza serviços de urgência e emergência, internações, cirurgias e atendimento ambulatorial nas especialidades de clínica médica, ginecologia-obstetrícia, pediatria e ortopedia, além de dispor de amplo suporte diagnóstico com exames de imagem e de laboratório.

Comunicação SES, com informações do Hospital Regional de Ponta Porã
