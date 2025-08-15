Whats

Campo Grande - MS

Funsat oferta mais de 2 mil vagas de emprego nesta sexta-feira (15)

Após alcançar a marca de 12 mil encaminhamentos apenas em 2025, a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) divulga nesta sexta-feira (1...

15/08/2025 05h41
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Após alcançar a marca de 12 mil encaminhamentos apenas em 2025, a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) divulga nesta sexta-feira (15), um total de 2.040 vagas de emprego disponíveis no Painel de Vagas da instituição. As oportunidades são oferecidas por 199 empresas da Capital e abrangem 144 diferentes ocupações.

Entre as vagas com maior demanda destacam-se: operador de caixa (235), auxiliar de operação (25), desossador (100), magarefe (100), atendente de padaria (20), fiscal de prevenção de perdas (14), motorista de caminhão (10), gerente comercial (3), atendente de cafeteria (1), almoxarife (1), analista ambiental (1) e pedreiro (7).

A Funsat também reforça as oportunidades de “perfil aberto”, destinadas a candidatos que não possuem experiência prévia. São destaques nesta categoria: auxiliar de logística (94), atendente de balcão (24), açougueiro (23), consultor de vendas (18), ajudante de eletricista (4), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10) e auxiliar de laboratório de análises físico-químicas (1).

Para o público PCD (Pessoas com Deficiência), estão sendo oferecidas 13 vagas, distribuídas entre as funções de auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (2), porteiro (1), auxiliar de escritório (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1). Os atendimentos e triagens específicas para este público são realizados no Guichê 1, no térreo da sede da Fundação, das 7h às 17h.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Bairro Vila Glória. Para mais informações sobre o Painel de Vagas, os interessados podem acessar o site da Prefeitura de Campo Grande, entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800, ou acompanhar as atualizações diárias através do perfil oficial no Instagram: @funsat.cg .

Confira todas vagas disponíveis no link: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

