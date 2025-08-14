Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Prefeitura apresenta novas medidas de proteção a mulheres, com destaque para o aplicativo Proteja+Mulher

A Prefeitura de Campo Grande reafirmou nesta quinta-feira (14), durante encontro realizado na Governadoria, seu compromisso no enfrentamento à viol...

14/08/2025 23h11
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande reafirmou nesta quinta-feira (14), durante encontro realizado na Governadoria, seu compromisso no enfrentamento à violência contra a mulher, apresentando avanços e novas estratégias para ampliar a segurança e o acolhimento das vítimas. O destaque foi para o Proteja+Mulher, ferramenta tecnológica que integra a família de aplicativos Proteja+CG, desenvolvida pela Agência de Tecnologia e Inovação (Agetec) em parceria com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e outras pastas municipais.

O Botão da Vida é voltado exclusivamente ao atendimento de mulheres em situação de risco e funciona como um botão de emergência, acionado pelo celular. Ao ser utilizado, o sistema envia um alerta com geolocalização em tempo real para a central da Guarda Civil Metropolitana (GCM), permitindo o envio imediato da equipe mais próxima para o atendimento.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Não basta acolher, é preciso oferecer meios rápidos e eficazes para salvar vidas. O Proteja+Mulher traz a tecnologia como aliada na proteção e é uma resposta concreta da Prefeitura para que nenhuma mulher fique sem amparo em momentos de perigo”, destacou a secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari.

O encontro na Governadoria contou com a presença de representantes de toda a rede de proteção à mulher, incluindo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande. Durante a coletiva, foram destacadas as iniciativas e resultados alcançados ao longo de 2025, como a ampliação e modernização do atendimento, fortalecimento de políticas públicas e execução de programas de prevenção e acolhimento. O evento reforçou a importância da atuação conjunta das instituições e a continuidade de esforços para garantir mais segurança e proteção às mulheres.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além do aplicativo Proteja+Mulher, a SEMU também apresentou outras ações implementadas na Casa da Mulher Brasileira neste ano. Foram promovidas capacitações continuadas, com três treinamentos no primeiro semestre sobre Atendimento Humanizado e Diretrizes da Casa da Mulher Brasileira, voltados a servidores da unidade. Também foi criada a Ouvidoria da Mulher, um canal exclusivo para acolhimento de denúncias e demandas, que funciona pelo telefone (67) 2020-1283.

A Prefeitura reforçou ainda o setor psicossocial da Casa com a contratação de novas psicólogas e assistentes sociais, além de ampliar o atendimento especializado com a inclusão de psicopedagogas na equipe técnica. Outro avanço foi a expansão do Projeto Recomeçar Moradia, garantindo mais vagas de abrigo seguro e digno para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Para a gestão municipal, a atuação integrada entre tecnologia, acolhimento e prevenção é fundamental para romper o ciclo da violência. “Campo Grande tem sido pioneira na rede de proteção às mulheres e vai seguir investindo para que a segurança seja cada vez mais acessível e eficiente”, concluiu Angélica Fontanari.

Primeira CMB do País

Desde sua inauguração, em 3 de fevereiro de 2015, a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande vem sendo conduzida pela Prefeitura Municipal, que a partir deste ano passou a contar com uma gestão compartilhada com o Governo do Estado. Ao longo de uma década, a unidade pioneira no país se consolidou como referência nacional no acolhimento e proteção das mulheres, realizando mais de 1,7 milhão de atendimentos e recebendo cerca de 138 mil mulheres.

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande oferece atendimento integral às mulheres, com acolhimento psicossocial, alojamento temporário, brinquedoteca, central de transportes e serviços de autonomia econômica, como qualificação profissional e orientação financeira. A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana atua 24 horas, em articulação com a 3ª Vara de Violência Doméstica, monitorando medidas protetivas e atendendo chamados de emergência.

Patrulha Maria da Penha

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande recebeu neste mês de agosto o reconhecimento nacional pelo seu trabalho no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres. A equipe conquistou o 3º lugar no Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), graças à capacitação especializada promovida pelo Projeto Patrulha, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) .

O prêmio destaca a excelência no atendimento humanizado, ágil e eficaz da GCM, que atua 24 horas no monitoramento de medidas protetivas de urgência e no acolhimento de mulheres em situação de violência. A parceria da Prefeitura com o MPMS, por meio do Projeto Patrulha, capacitou mais de mil guardas municipais em legislação, direitos humanos, protocolos de abordagem e cumprimento de medidas protetivas.

