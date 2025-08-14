Feira “Campo Grande em Ação” marca 12 mil encaminhamentos da Funsat

Campo Grande celebrou nesta quinta-feira (14), durante a edição especial da “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de História e Trabalho”, um marco importante na geração de empregos da capital. A Fundação Social do Trabalho (Funsat), por meio do programa Emprega CG, alcançou a marca de 12 mil encaminhamentos em 2025, o que representa 60% do total registrado em todo o ano passado, mesmo com o calendário ainda em agosto.

O evento, realizado no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, foi mais que uma feira de serviços: transformou-se em um ponto de virada para centenas de trabalhadores. Uma das ações de destaque foi a certificação de 1.462 beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), que participaram do Ciclo Anual de Palestras de Capacitação promovido pela Escola Funsat. A formação é parte complementar às 80 horas de qualificação obrigatória do programa.

Além da certificação, o Departamento de Educação Profissionalizante da Funsat, em parceria com o Senai-MS, orientou o público sobre novas matrículas e cursos de capacitação.

Emprego na hora: 1.600 vagas abertas

Durante 210 minutos de evento, 22 equipes de recrutamento ligadas a empresas parceiras da Funsat ofereceram 1.600 vagas de emprego, para 19 diferentes funções. O desafio era ousado: uma contratação a cada sete minutos.

Para muitos presentes, como Gabryel Rodrigues Além, de 26 anos, morador a apenas 400 metros do local, a oportunidade representou esperança. “Minha irmã falou para eu ficar de olho na televisão e no jornal, e foi assim que fiquei sabendo do balcão de empregos perto de mim. Estou há seis meses tentando, então, o que aparecer, estarei pronto, menos no que for relacionado a limpeza. Gostei que, além de virem aqui no bairro, também trouxeram as empresas”, disse o candidato, que não integra o Primt, mas aproveitou a chance.

A mesma motivação moveu Aparecida Pereira de Souza, de 66 anos, moradora do Centro da cidade. “Mesmo sendo aposentada, quero trabalhar, e agora no que gosto. Pelo fato de uma das minhas maiores paixões ser a culinária, vim concorrer a uma vaga de auxiliar de cozinha. Sei que com o apoio da Funsat terei mais chances, assim como os beneficiários do Primt, que ganharam um processo seletivo bem no dia de uma formatura. Um verdadeiro presente neste momento especial a eles”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Transformações reais com o Primt

As falas dos beneficiários do Primt revelam o impacto real do programa na vida dos participantes. Luciana Benedita Rodrigues Gomes, de 50 anos, moradora do Jardim Canguru, emocionou-se ao falar sobre sua evolução. “É uma pessoa antes e outra agora, depois de estar na Prefeitura, fazendo esses cursos, já com uma nova visão para o meu futuro. É um ótimo projeto do Poder Público e será muito importante para eu voltar ao Mercado de Trabalho novamente!”

Já Sebastião Aparecido Ribeiro, de 59 anos, que está prestes a renovar sua participação no programa, pontua o impacto psicológico e social. “Volta a autoestima, após tanto tempo sem um trabalho. E hoje posso ter a calma para olhar opções, me preparar melhor e ser visto de outra forma. Sei que é temporário, mas se não fosse o programa, eu não estaria bem hoje. Fui acolhido, tenho uma função para ajudar o Poder Público, e a Prefeitura tem alguém que realiza um serviço de manutenção que é necessário”, explica o morador do Nova Campo Grande, hoje pintor e eletricista.

Para Luciano de Abreu Souza, de 40 anos, do Distrito de Anhanduí, a certificação do Primt foi apenas parte de um evento ainda maior. “Uma feira cativante. Mostra reconhecimento por nós, como é na cobrança de se fazer os cursos ou nos incentivos nas palestras . O Primt serve para mudar de vida, esse é o meu objetivo. Quero aproveitar essa porta e ser melhor depois. Sempre oferecerem o emprego, em ações assim, lembram a gente desse compromisso do futuro. A Prefeitura acerta na maneira como tem organizado tudo.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Arlene Barros, de 55 anos, moradora do Mata do Jacinto, acredita que o programa é mais do que uma chance profissional. “Não basta só entrar, precisa também aprender, saber que o programa é uma oportunidade a quem precisa. Antes de fazer parte, a pessoa está sem perspectiva, em dificuldades, porém, com todo apoio consegue uma virada. Força que é dada onde estiver trabalhando, do professor da sala de aula, de todos que acreditam na gente e fazem a gente acreditar que é possível vencer.”

Já Patrícia Rebeca Gomes de Oliveira, 28 anos, da Vila Nogueira, define o Primt como um verdadeiro processo de amadurecimento. “É uma condição de ser colaborativo, de ser parte de estruturas do Poder Público, mostrar com um trabalho o quanto há como viver uma nova fase. A palestra da capacitação diz muito disso, nos incentivou muito, e trouxe um sentimento que deve ser mantido em cada tarefa e cada projeção de amanhã.”

Resultados concretos

Como saldo direto da participação da Funsat na Feira, 110 pessoas foram indicadas para entrevistas de emprego, sendo que metade delas já foi contratada. Para o diretor-presidente da Fundação, João Henrique Lima Bezerra, o sucesso do evento reafirma o compromisso da Prefeitura em levar oportunidades a todos os bairros.

“Serviço que atende mais uma vez à disposição de captações em bairros, algo que se tornou rotina da Funsat neste ano. Só em 2025 foram 44 edições do Emprega CG, 29 em áreas fora da região central, mostrando que essa conexão entre empresas e o trabalhador que busca um trabalho pode ser cada vez maior. Principalmente se a qualificação profissional for peça-chave no processo.”

Com ações como essa, Campo Grande mostra que desenvolvimento social e geração de emprego caminham lado a lado, impulsionando histórias reais de superação, aprendizado e esperança.