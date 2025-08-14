Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova atualização do ECA em pontos sobre educação obrigatória e gratuita

Projeto de lei continua em análise na Câmara dos Deputados

14/08/2025 22h05
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que atualiza pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para prever a obrigatoriedade e a gratuidade da educação básica dos 4 aos 17 anos (ensinos infantil, fundamental e médio). Esse entendimento está na Constituição desde 2009.

Por recomendação da relatora, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), o texto aprovado foi a versão (substitutivo) acatada anteriormente na Comissão de Educação para o Projeto de Lei 2234/24, da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). O substitutivo faz alterações em outros pontos do ECA que fazem referência à obrigatoriedade da oferta de ensino.

“É de bom alvitre que as normas sobre a educação básicas constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente estejam em harmonia com os ditames constitucionais”, afirmou Rogéria Santos.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova isenção para biocombustíveis de espécies geneticamente modificadas
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova criação de programa para prevenir estafa mental relacionada à maternidade
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova dedução no IR para quem doar a fundos do meio ambiente e de emergência climática
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
20°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 13°
19°

Sensação

1.91 km/h

Vento

33%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 14 minutos Feira “Campo Grande em Ação” marca 12 mil encaminhamentos da Funsat
Há 14 minutos Prefeitura apresenta novas medidas de proteção a mulheres, com destaque para o aplicativo Proteja+Mulher
Há 1 hora Comissão aprova atualização do ECA em pontos sobre educação obrigatória e gratuita
Há 1 hora Comissão aprova isenção para biocombustíveis de espécies geneticamente modificadas
Há 1 hora Entenda a participação de cubanos no programa Mais Médicos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 7 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
4
Há 3 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados