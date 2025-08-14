Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Santa Rita do Pardo, prendeu, nesta quarta-feira (13/08), dois indivíduos por envolvimento em furtos ocorridos recentemente em depósitos da Prefeitura Municipal.

As diligências foram iniciadas após novo crime registrado na madrugada, no galpão de transbordo de lixo da cidade — local que já havia sido alvo de furto devido à presença de grande quantidade de fiação de cobre. Durante as investigações, a equipe policial apurou possíveis pontos de receptação do material subtraído, chegando a um estabelecimento conhecido como “Multi Marcas”, oficina de eletrodomésticos e compra e venda de sucatas.

No local, foram identificados dois indivíduos já conhecidos pela prática de furtos. Um deles apresentava visível nervosismo e admitiu estar vendendo fios de cobre obtidos em um restaurante da cidade, enquanto o outro declarou que apenas acompanhava o comparsa. O proprietário do estabelecimento informou que os homens chegaram sem autorização, solicitando a pesagem do material, e que um deles tentou esconder os fios ao avistar a viatura policial.

Durante a abordagem, um dos autores tentou sacar uma faca que portava na cintura, sendo rapidamente contido. Na busca pessoal, foram encontradas duas facas com marcas compatíveis ao uso para forçar objetos metálicos, possivelmente empregadas nos furtos.

Diante dos fatos, os dois foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, onde permanecem à disposição da Justiça.