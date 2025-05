Governo de MS dá boas-vindas a nova turma do Programa Trainee de Gestão Pública

Na manhã dessa segunda-feira (12), o Governo de Mato Grosso do Sul recepcionou a nova turma do Programa Trainee de Gestão Pública em uma cerimônia realizada na Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul). O evento ocorreu das 8h30 às 11h40 e contou com a presença dos coordenadores do programa, o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, e a coordenadora do Laboratório de Inovação em Gestão Pública, Luciene Ferreira. Participaram também os gestores responsáveis por receber e integrar os novos trainees às suas equipes.

A recepção dos 10 novos trainees foi marcada por uma atmosfera acolhedora, enriquecida pela apresentação dos músicos regionais Gilson Espíndola e Pedro Ortale. Na abertura do evento, o secretário-executivo, Thaner deu as boas-vindas aos recém-ingressos, destacando a relevância do programa e o impacto estratégico que esses profissionais terão nos projetos do Governo do Estado.

"Estamos recebendo mais um grupo de profissionais de várias regiões do país, alocados em projetos bem definidos dentro das unidades gestoras do governo. Este é um momento importante, para que conheçam seus gestores e se alinhem aos desafios propostos para a gestão pública de Mato Grosso do Sul. Já estamos contando com vocês como integrantes da equipe de gestão pública deste governo", afirmou o secretário-executivo.

No período da tarde, teve início a capacitação dos trainees, que continuará nos dias 13 e 14 de maio. A formação, com atividades nos períodos matutino e vespertino, proporcionará uma imersão em temas essenciais da administração pública.

A programação inclui palestras ministradas por especialistas renomados na administração pública, abordando práticas inovadoras de gestão, políticas públicas eficientes e os principais desafios do setor governamental. Além disso, os trainees terão a oportunidade de aprofundar seu conhecimento sobre os programas do governo, compreender suas futuras atribuições e alinhar-se às estratégias institucionais por meio das apresentações dos planos de trabalho. O evento também contará com momentos de diálogo com gestores experientes, promovendo uma troca valiosa de conhecimentos e insights que contribuirão para o desenvolvimento profissional dos participantes.

O encerramento da capacitação acontecerá na quarta-feira (14), às 13h30, com uma visita ao Bioparque Pantanal, reforçando o compromisso do governo em oferecer experiências enriquecedoras para os participantes.

Confira a programação:

Programa Trainee de Gestão Pública

O Programa Trainee de Gestão Pública faz parte do acordo de cooperação técnica entre a Segov/MS (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul), Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e a organização sem fins lucrativos Motriz. O projeto visa atrair jovens graduados de diversas regiões do país, proporcionando formação qualificada para aprimorar a gestão pública.

Desde sua criação, o programa tem sido fundamental na capacitação de talentos, contribuindo para o desenvolvimento institucional do governo que já atuou com cerca de oito mil profissionais em mais de 200 órgãos públicos, e alcançou cerca de 2 milhões de estudantes em 30 territórios do país.

No Governo de MS, atualmente 15 trainees atuam em diferentes órgãos e com a chegada dos 10 novos profissionais, o quadro será ampliado para 25 trainees.

A Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), vinculada à Segov/MS, é responsável pela coordenação do programa e pelo suporte necessário para que os trainees desempenhem suas funções com excelência.

Com essa iniciativa, o Governo de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com a qualificação profissional, garantindo que os novos talentos tenham as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios da gestão pública com competência e inovação.

Renata Brum, Comunicação Segem.