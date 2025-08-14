Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Operação Shamar: Polícia Civil promove palestra sobre combate à violência contra a mulher em Jardim

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Jardim, realizou, nesta quarta-feira (13/08), u...

14/08/2025 21h02
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Jardim, realizou, nesta quarta-feira (13/08), uma palestra na Secretaria Municipal de Obras, como parte das ações da operação “Shamar”, voltada ao enfrentamento à violência contra a mulher.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Com o tema“Todos juntos no enfrentamento à violência contra a mulher”, o evento reuniu servidores municipais e contou com a parceria da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres do município, do setor psicossocial da Casa da Mulher Jardinense e do Programa Mulher Segura (Promuse).

A atividade foi ministrada pela delegada titular da DAM de Jardim, Allana Zarelli, e contou também com a participação de investigadores da unidade,  para reforçar o combate aos crimes praticados contra mulheres.

Durante a apresentação, foram abordados os principais tipos de violência doméstica, os canais de denúncia e os serviços de apoio disponíveis no município. A delegada ressaltou a importância da atuação integrada entre órgãos públicos e do papel da comunidade na prevenção e acolhimento das vítimas.

A Operação Shamar é uma iniciativa nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com ações intensificadas nos municípios para reduzir os índices de violência de gênero.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

