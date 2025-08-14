Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil realiza operação “Pera” e prende quatro integrantes de célula criminosa em Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e do Setor de Investigações Gerais...

14/08/2025 21h02
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e do Setor de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) de Dourados, deflagrou, nesta quarta-feira (13/08), a operação “Pera”, com o objetivo de desarticular uma célula criminosa envolvida em crimes violentos e em disputa territorial entre facções na cidade.

As investigações apontam que, nos últimos meses, a região dos bairros Canaã IV e Vila São Braz tem sido palco de conflitos entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas, situação que resultou em diversos episódios de violência, incluindo o homicídio de um adolescente de 15 anos no mês de maio.

Durante as diligências, realizadas no início da tarde, equipes policiais realizaram abordagens em três pontos utilizados para armazenamento de drogas, armas e munições. Quatro investigados foram presos.

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre .38, 30 munições do mesmo calibre, dois artefatos explosivos de mão, uma motocicleta, porções de maconha, crack, cocaína e haxixe, balanças de precisão, equipamentos para fracionamento e acondicionamento de drogas e aproximadamente R$ 2.500,00 em espécie.

As ações integradas entre as unidades policiais continuam para aprofundar as investigações e desmantelar outras células criminosas que possam atuar na cidade e região.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil realiza operação “Para” e prende quatro integrantes de célula criminosa em Dourados
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende casal por cometer tráfico de drogas em Cassilândia
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Shamar: Polícia Civil promove palestra sobre combate à violência contra a mulher em Jardim
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
20°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 13°
19°

Sensação

1.91 km/h

Vento

33%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 20 minutos Polícia Civil realiza operação “Para” e prende quatro integrantes de célula criminosa em Dourados
Há 20 minutos Polícia Militar prende casal por cometer tráfico de drogas em Cassilândia
Há 20 minutos Polícia Civil realiza operação “Pera” e prende quatro integrantes de célula criminosa em Dourados
Há 20 minutos Operação Shamar: Polícia Civil promove palestra sobre combate à violência contra a mulher em Jardim
Há 20 minutos Projeto declara de Utilidade Pública Estadual associação de moradores de Montese
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 6 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
4
Há 3 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados