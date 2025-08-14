Polícia Civil realiza operação “Pera” e prende quatro integrantes de célula criminosa em Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e do Setor de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) de Dourados, deflagrou, nesta quarta-feira (13/08), a operação “Pera”, com o objetivo de desarticular uma célula criminosa envolvida em crimes violentos e em disputa territorial entre facções na cidade.

As investigações apontam que, nos últimos meses, a região dos bairros Canaã IV e Vila São Braz tem sido palco de conflitos entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas, situação que resultou em diversos episódios de violência, incluindo o homicídio de um adolescente de 15 anos no mês de maio.

Durante as diligências, realizadas no início da tarde, equipes policiais realizaram abordagens em três pontos utilizados para armazenamento de drogas, armas e munições. Quatro investigados foram presos.

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre .38, 30 munições do mesmo calibre, dois artefatos explosivos de mão, uma motocicleta, porções de maconha, crack, cocaína e haxixe, balanças de precisão, equipamentos para fracionamento e acondicionamento de drogas e aproximadamente R$ 2.500,00 em espécie.

As ações integradas entre as unidades policiais continuam para aprofundar as investigações e desmantelar outras células criminosas que possam atuar na cidade e região.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

