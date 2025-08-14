Whats

PM - MS

Polícia Militar prende casal por cometer tráfico de drogas em Cassilândia

Cassilândia (MS) – Na tarde deterça-feira (12/08), policiais militares da2ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militarprenderam um casal suspeito...

14/08/2025 21h02
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Cassilândia (MS) – Na tarde deterça-feira (12/08), policiais militares da2ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militarprenderam um casal suspeito de envolvimento comtráfico de drogasno município de Cassilândia.

Durante a intensificação do policiamento no centro da cidade, a guarnição recebeu informações de que duas pessoas estariam comercializando entorpecentes em um veículoVW/Golnas proximidades. Nas diligências, a equipe localizou o automóvel naRua Antônio Paulino, onde o casal foi flagrado em atitude suspeita e, em seguida, abordado.

Na busca veicular, os policiais encontraram, próximo à manopla do câmbio,dois invólucros contendo cocaína(0,7 g). Questionados sobre a existência de mais drogas, os suspeitos negaram, porém, durante vistoria na residência, foram apreendidos:

  • 24,5 g de maconha

  • 2 balanças de precisão

  • Invólucros para embalar drogas

  • 4 aparelhos celulares

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, àDelegacia de Polícia Civil, para as providências legais cabíveis.

APolícia Militar de Mato Grosso do Sulreforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança da comunidade cassilandense.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM

