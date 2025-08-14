Whats

Projeto declara de Utilidade Pública Estadual associação de moradores de Montese

Nesta quinta-feira (14), começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 208/2025 , de autoria do depu...

14/08/2025 21h02
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Autor da proposta, Zé Teixeira destaca a contribuição significativa para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
Autor da proposta, Zé Teixeira destaca a contribuição significativa para a melhoria da qualidade de vida dos moradores

Nesta quinta-feira (14), começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 208/2025 , de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação da União dos Moradores de Montese, sediada no município de Itaporã.

De caráter filantrópico, assistencial, recreativo e educacional, a entidade atua sem fins lucrativos e tem como missão promover a integração comunitária, desenvolver atividades sociais e oferecer suporte a idosos, jovens e crianças. A associação organiza eventos esportivos, ações de infraestrutura e celebrações comunitárias que, segundo o parlamentar, têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, fortalecendo os vínculos familiares e estimulando a cidadania.

O município de Itaporã já reconheceu a entidade como de Utilidade Pública Municipal. Para Zé Teixeira, a proposta agora busca ampliar esse reconhecimento para o âmbito estadual, valorizando o trabalho voluntário realizado pela associação em prol do bem-estar e desenvolvimento da comunidade de Montese. “A aprovação desta proposição será o reconhecimento da atuação e a importância do trabalho filantrópico, assistencial, social, promocional e recreativo educacional da Associação da União dos Moradores de Montese, realizado com altruísmo, sobretudo o trabalho social junto aos idosos, jovens e crianças, fortalecendo os vínculos familiares e sociais na comunidade de Montese”, enfatizou.

