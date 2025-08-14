Whats

Aniversário
Legislativo - MS

São Gabriel d´Oeste: Mara Caseiro pede recursos para reduzir fila de cirurgias eletivas

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou, indicação ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Corrêa, sol...

14/08/2025 19h58
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou, indicação ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Corrêa, solicitando a destinação de recursos específicos para a realização de cirurgias eletivas no município de São Gabriel do Oeste.

O pedido atende à solicitação da vereadora Ana Moreira, da Câmara Municipal, e busca enfrentar a crescente demanda reprimida por esses procedimentos, que tem provocado longos períodos de espera para a população. Segundo a parlamentar, a situação afeta especialmente pacientes que sofrem com dores crônicas e limitações funcionais, enquanto aguardam pela oportunidade de operar.

De acordo com Mara Caseiro, a falta de recursos próprios municipais para atender toda a demanda tem sido um dos principais entraves à solução do problema. A alocação de recursos estaduais, afirma, é fundamental para ampliar a oferta de cirurgias, agilizar os atendimentos e reduzir as filas.

“Estamos falando de procedimentos que, embora não sejam classificados como urgência, têm grande impacto na qualidade de vida e na dignidade das pessoas. Muitas vezes, a espera prolongada significa viver com dor e limitações evitáveis”, destacou a deputada.

Na justificativa, Mara Caseiro reforça que a destinação solicitada não apenas assegurará o direito constitucional à saúde, como também fortalecerá a rede pública municipal, garantindo atendimento humanizado e tempestivo.

O pedido agora segue para análise do Executivo Estadual, que poderá definir o montante e a forma de repasse para viabilizar as cirurgias.

