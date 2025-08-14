Mara Caseiro pede medidas emergenciais para conter crise e prejuízo de produtores de MS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) protocolou pedido ao governador Eduardo Riedel, para que sejam adotadas, em caráter emergencial, medidas de apoio a empresários e produtores sul-mato-grossenses afetados pelo aumento das taxas de exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos.

A demanda surge diante da situação crítica vivida por setores como o da piscicultura, especialmente produtores de tilápia, e outros ramos de alimentos perecíveis que perderam sua destinação original no mercado norte-americano após a elevação das tarifas de importação. Segundo relatos, contratos foram cancelados e estoques de produtos de alto valor nutricional ficaram parados, gerando prejuízos econômicos e risco de desperdício.

Na justificativa, a parlamentar ressaltou que o cenário ameaça provocar demissões em massa e comprometer a sustentabilidade de um segmento estratégico da economia estadual. Como exemplos, foram citados os Estados do Paraná e São Paulo, que já adotaram medidas para mitigar as perdas.

Entre as ações sugeridas pelo grupo estão: inclusão da tilápia e de outros alimentos perecíveis no cardápio da merenda escolar da rede estadual, com aquisição direta dos produtores locais; concessão temporária de isenções ou incentivos fiscais; criação de linhas emergenciais de crédito, com juros subsidiados, para custeio de armazenagem, escoamento alternativo ou reestruturação de dívidas; estabelecimento de parcerias com programas sociais e instituições filantrópicas para destinar os excedentes à população em situação de vulnerabilidade e fomento à abertura de novos mercados, com apoio técnico e logístico do Governo do Estado.

“O momento exige respostas rápidas e eficazes, para proteger empregos, evitar o desperdício e garantir que a produção local continue forte e competitiva”, afirmou Mara Caseiro.

O pedido, assinado também foi assinado pelos deputados Junior Mochi (MDB), Paulo Corrêa (PSDB), Londres Machado (PP), Marcio Fernandes (MDB) e Renato Câmara (MDB).