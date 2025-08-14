Whats

Economia

Petrobras pagou R$ 131,7 bilhões em tributos no primeiro semestre

Foram destinados R$ 77,1 bilhões à União

14/08/2025 18h52
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Arquivo/Agência Brasil
© Arquivo/Agência Brasil

A Petrobras pagou R$ 131,7 bilhões em tributos no primeiro semestre de 2025. O montante está no relatório fiscal da companhia, divulgado nesta quinta-feira (14), e representa recuo de 4,5% em relação aos R$ 137,9 bilhões do mesmo período do ano passado.

Os números não levam em conta a inflação do período . Considerada a inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), marcou 5,35% no acumulado de 12 meses anteriores a junho de 2025.

O valor total inclui tributos (impostos e contribuições), que são destinados à União, estados e municípios, e as chamadas participações governamentais. Essas participações são basicamente royalties pela exploração de petróleo e participação especial (PE) – uma compensação financeira extraordinária cobrada de campos de petróleo com grande volume de produção.

A Petrobras detalha que a União recebeu diretamente R$ 77,1 bilhões, sendo R$ 45,3 bilhões em tributos federais e R$ 31,8 bilhões em participações governamentais. Parte do valor total é redistribuída pelo governo para estados e municípios.

De acordo com a estatal, o montante do primeiro semestre corresponde a 5,4% de toda arrecadação federal e representa redução de 11,9% em relação ao pago no mesmo período de 2024.

A companhia explica que a queda foi sentida no recolhimento de tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) e sobre o faturamento (PIS e Cofins).

O total pago em participação governamental subiu 3% na comparação anual.

Estados

Em relação ao recolhimento por parte dos estados, a Petrobras contribuiu com R$ 53,6 bilhões, o que representa 12% da arrecadação das unidades federativas. Esse valor é 7,8% superior ao pago no primeiro semestre de 2024 , justificado pelo aumento da cobrança de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, que passou a valer em 1º de fevereiro .

A companha destaca que, em 20 unidades da federação, representa mais de 10% da arrecadação de ICMS.

Veja os estados que mais receberam tributos da Petrobras em valores absolutos:

  • 1º) São Paulo: R$ 11,3 milhões
  • 2º) Minas Gerais: R$ 7,3 milhões
  • 3º) Rio de Janeiro: R$ 4,3 milhões
  • 4º) Rio Grande do Sul: R$ 4,3 milhões
  • 5º) Paraná: R$ 3,3 milhões

Apesar de Mato Grosso do Sul ser o nono estado em recolhimento da Petrobras, com R$ 2,6 milhões, o estado tem mais da metade da arrecadação vinda dos cofres da estatal do petróleo.

Confira o ranking de participação da Petrobras nas arrecadações estaduais :

  • 1º) Mato Grosso do Sul: 52,8%
  • 2º) Rondônia: 24,8%
  • 3º) Paraíba: 24,5%
  • 4º) Goiás: 20,9%
  • 5º) Ceará: 19,2%

O estado de São Paulo, campeão de arrecadação, tem apenas 10,2% da sua receita proveniente da Petrobras.

Os municípios brasileiros receberam R$ 1 bilhão no primeiro semestre de 2025, praticamente tudo em Imposto sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). No mesmo período de 2024 foi R$ 0,7 bilhão.

