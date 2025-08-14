Zé Teixeira propõe reconhecimento de associação e apoio à agricultura familiar

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta quinta-feira (14) duas importantes iniciativas voltadas ao fortalecimento das comunidades do interior de Mato Grosso do Sul. A primeira delas é o projeto de lei que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação da União dos Moradores de Montese, localizada no município de Itaporã. A segunda é uma indicação solicitando recursos da União para a aquisição de um trator destinado à agricultura familiar da Aldeia Amambai.

A Associação da União dos Moradores de Montese, já reconhecida como de Utilidade Pública Municipal desde abril de 2023, atua há anos com projetos sociais, educacionais e recreativos voltados a idosos, jovens e crianças. Sem fins lucrativos, a entidade promove atividades que fortalecem os vínculos familiares e comunitários, além de incentivar a cidadania e o desenvolvimento pessoal.

Segundo o parlamentar, a aprovação do projeto estadual representa o reconhecimento do trabalho filantrópico e assistencial realizado pela associação, que tem contribuído significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Montese. A entidade cumpre todos os requisitos legais previstos na legislação estadual.

Apoio - Zé Teixeira também encaminhou uma indicação ao Governo do Estado e aos representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional solicitando a destinação de recursos federais para a aquisição de um trator agrícola completo com implementos para atender às necessidades da agricultura familiar na Aldeia Amambai.

A solicitação foi motivada por ofício do vereador Jota Roberto, de Amambai, que destacou a importância do equipamento para cerca de 2.300 famílias indígenas que dependem da agricultura como principal fonte de subsistência e renda. A falta de maquinário tem dificultado o preparo das áreas de plantio e comprometido a produtividade.