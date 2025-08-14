Zeca pede agilidade nas investigações e punição por gritos de apoio à tortura na PMMS

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), solicitando celeridade nas investigações, bem como, punição rigorosa aos responsáveis pelo episódio lamentável de apologia ao homicídio, ocorrido dentro do Comando-Geral da Polícia Militar de MS na última formatura de novos agentes da instituição.

Durante a solenidade, os formandos entoaram, sem o menor pudor, "gritos de guerra" com incentivo à violência gratuita e à tortura. Conforme o parlamentar, a indicação tem o objetivo de dar uma resposta ágil e definitiva à sociedade sul-mato-grossense sobre o episódio.

"Os cantos lamentáveis de apologia à tortura e ao homicídio, entoados por formandos do curso de soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, representam uma clara afronta aos princípios constitucionais que regem o estado democrático de direito", justificou Zeca.

Cabe destacar que o episódio ocorrido dentro do comando-geral da PMMS obteve repercussão nacional, gerando extremo espanto em toda a sociedade.

"São necessárias apurações e punições rigorosas por parte das autoridades competentes, para que as instituições de Mato Grosso do Sul demonstrem que não há em nosso Estado qualquer complacência com discursos de ódio e violência, especialmente por parte da instituição responsável pela segurança de nossa população", complementou o deputado e ex-governador.

Zeca encaminhou a indicação ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, ao Comandante-Geral da PMMS, Coronel Renato dos Anjos Garnes, bem como, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, Romão Avila Milhan Junior.