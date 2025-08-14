Polícia Civil participa da 15ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Grupo ABV

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, participou, na manhã desta quinta-feira (14/08), da 15ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Grupo ABV, com a palestra “Assédio Moral e outros fatores no Ambiente de Trabalho”.

Durante a apresentação, a equipe da DAM de Dourados abordou a ocorrência de crimes no ambiente de trabalho, com destaque para assédio sexual, importunação sexual e estupro, ressaltando a importância da denúncia e do compromisso dos colegas como testemunhas nos procedimentos criminais.

Em alusão ao Agosto Lilás, os participantes, homens e mulheres, também receberam orientações sobre o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando a necessidade de conscientização de toda a sociedade. Foram esclarecidas as proibições impostas por medidas protetivas de urgência e as providências cabíveis em casos de descumprimento, especialmente quando tais situações ocorrem no local de trabalho.