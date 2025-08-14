Polícia Civil participa de podcast sobre protocolo de ação e rede de apoio no combate à misoginia

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, participou, na noite da última quarta-feira (13), de um podcast promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Dourados. O conteúdo integra a formação de professores da rede municipal de ensino para o combate à misoginia.

O episódio da série de formação teve como tema“Protocolo de Ação e Rede de Apoio”e contou também com a presença de representantes do Programa Mulher Segura (PROMUSE) e do Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência – Viva Mulher.

Durante a participação, a DAM de Dourados apresentou orientações sobre o registro de boletim de ocorrência e a importância da documentação elaborada pelas escolas em casos de conhecimento ou relato, por parte de alunos, de violência doméstica ou sexual. Também foram repassadas instruções para evitar a revitimização de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas desse tipo de crime.

O episódio está disponível no YouTube e pode ser acessado pelo link: https://youtube.com/live/67sz9BZLcxc .