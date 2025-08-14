Polícia Civil prende suspeito de furtar triciclo elétrico PCD e recupera os objetos subtraídos

Na manhã desta quarta-feira (13), policiais civis lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF realizavam Policiamento Repressivo nas 4ª e 5ª áreas desta Capital (Anhanduizinho e Lagoa), especialmente no Bairro Vila Nhá Nhá, Guanandi e imediações), quando avistaram “BENE”, suspeito da prática de vários crimes patrimoniais na região.

A.M.C. (45) foi abordado, sendo que em sua posse foram localizados cartões bancários em nome de terceiro.

Questionado sobre tais cartões, o suspeito acabou por confessar que os havia subtraído, horas antes, de uma casa localizada no bairro Aero Rancho, juntamente com um triciclo elétrico (uso PCD) e algumas ferramentas.

Na noite anterior, a vítima deixou o portão apenas encostado por sua dificuldade de locomoção. Aproveitando-se da situação, o criminoso invadiu o imóvel e subtraiu o triciclo, cartões bancários e ferramentas da vítima.

Na sequência o suspeito indicou onde havia escondido o triciclo (córrego permeado pela Av. Ver. Thyrson de Almeida), que foi recuperado. Diante dos elementos os Policiais seguiram para a casa do autor (proximidades do parque Ayrton Senna), onde localizaram outros objetos da vítima.

Todos os objetos subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima.

A.M.C. (45) possui extenso histórico de crimes patrimoniais, sendo que sua Prisão Preventiva foi solicitada pela DERF.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS