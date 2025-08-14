Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende suspeito de furtar triciclo elétrico PCD e recupera os objetos subtraídos

Na manhã desta quarta-feira (13), policiais civis lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF realizavam Policiamento ...

14/08/2025 14h34
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta quarta-feira (13), policiais civis lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF realizavam Policiamento Repressivo nas 4ª e 5ª áreas desta Capital (Anhanduizinho e Lagoa), especialmente no Bairro Vila Nhá Nhá, Guanandi e imediações), quando avistaram “BENE”, suspeito da prática de vários crimes patrimoniais na região.
A.M.C. (45) foi abordado, sendo que em sua posse foram localizados cartões bancários em nome de terceiro.
Questionado sobre tais cartões, o suspeito acabou por confessar que os havia subtraído, horas antes, de uma casa localizada no bairro Aero Rancho, juntamente com um triciclo elétrico (uso PCD) e algumas ferramentas.
Na noite anterior, a vítima deixou o portão apenas encostado por sua dificuldade de locomoção. Aproveitando-se da situação, o criminoso invadiu o imóvel e subtraiu o triciclo, cartões bancários e ferramentas da vítima.
Na sequência o suspeito indicou onde havia escondido o triciclo (córrego permeado pela Av. Ver. Thyrson de Almeida), que foi recuperado. Diante dos elementos os Policiais seguiram para a casa do autor (proximidades do parque Ayrton Senna), onde localizaram outros objetos da vítima.
Todos os objetos subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima.
A.M.C. (45) possui extenso histórico de crimes patrimoniais, sendo que sua Prisão Preventiva foi solicitada pela DERF.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil participa da 15ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Grupo ABV
Kemp sugeriu que a Casa encaminhe pedido ao governador Eduardo Riedel para criação de Delegacia Especializada em Crimes Virtuais Deputados debatem regulamentação de big techs e criação de delegacia de crimes virtuais
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil participa de podcast sobre protocolo de ação e rede de apoio no combate à misoginia
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
31°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 13°
29°

Sensação

1.19 km/h

Vento

13%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Comissão aprova espaços de acolhimento para mulheres em grandes eventos
Há 10 minutos Comissão aprova projeto que cria o Orçamento Mulher
Há 10 minutos Comissão da Câmara aprova licença de 120 dias para estagiária gestante
Há 10 minutos Comissão aprova projeto que determina revisão final do Incra antes de desapropriação de terras
Há 10 minutos LDO de 2026 deve ser votada no início de setembro, diz Efraim
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 3 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
5
Há 6 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados