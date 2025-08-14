PROMUSE DO 6º BPM PARTICIPA DE PROJETO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM LADÁRIO

Ladário/MS – No âmbito daOperação Shamare da campanhaAgosto Lilás, a equipe doPrograma Mulher Segura (PROMUSE)do 6º Batalhão de Polícia Militar participou do projeto“Por elas e por todas nós”, desenvolvido pelaCoordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com oCREASdo município de Ladário.

O projeto tem como objetivo apoiar mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo informações sobre os mecanismos de proteção previstos em lei. Nesta edição,37 mulheres vítimas de violênciaestiveram presentes, recebendo informações sobre aLei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência e canais de denúncia, além de orientações de segurança pessoal.

A participação doPROMUSEreforça o compromisso da Polícia Militar na proteção e no acompanhamento das vítimas, fortalecendo a rede de atendimento e prevenção à violência doméstica e familiar.

Foto: Divulgação/PM - MS