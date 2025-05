Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Coxim

Diante da constatação, o indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Ao avistarem o suspeito, os policiais realizaram a abordagem e, após checagem no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), confirmaram a existência do mandado em aberto.

A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo na Rua Jaborandi, quando os militares identificaram um jovem de 20 anos com pendências judiciais.

Coxim (MS) – A Polícia Militar, por meio da equipe da Força Tática do 5º Batalhão, cumpriu um mandado de prisão na noite da última quinta-feira (1º), no centro de Coxim.

