SEJUSP deflagra Ação Integrada de Segurança nas cidades de Sonora e Pedro Gomes com ênfase no enfrentamento às organizações criminosas

Coxim (MS) – A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Integrar II, com início às 6h, abrangendo simultaneamente os municípios de Sonora, Pedro Gomes e região. O objetivo é prevenir e reprimir práticas ilícitas, com ênfase no enfrentamento a crimes cometidos por organizações criminosas.

A ação conta com a participação da Polícia Civil (Delegacia Regional de Coxim e Delegacias de Sonora e Pedro Gomes), Polícia Militar (CPA-6, 5º BPM, BOPE, BPChoque e Polícia Militar Rural), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), Agência Estadual do Sistema Penitenciário (AGEPEN) e Polícia Científica.

Segundo o delegado Allan Patrick Rodrigues, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de drogas, uma arma de fogo, diversos aparelhos celulares e cigarros contrabandeados.

Cinco pessoas foram conduzidas à Delegacia para as providências legais. Ele informou ainda que um dos alvos, apontado como líder de uma organização criminosa, reagiu à abordagem policial. Armado com um revólver e portando entorpecentes, entrou em confronto com a equipe, vindo a óbito no local.