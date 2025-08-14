SEJUSP deflagra Ação Integrada de Segurança nas cidades de Sonora e Pedro Gomes com ênfase no enfrentamento às organizações criminosas

(67) 99142-9066
Coxim (MS) – A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Integrar II, com início às 6h, abrangendo simultaneamente os municípios de Sonora, Pedro Gomes e região. O objetivo é prevenir e reprimir práticas ilícitas, com ênfase no enfrentamento a crimes cometidos por organizações criminosas.
A ação conta com a participação da Polícia Civil (Delegacia Regional de Coxim e Delegacias de Sonora e Pedro Gomes), Polícia Militar (CPA-6, 5º BPM, BOPE, BPChoque e Polícia Militar Rural), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), Agência Estadual do Sistema Penitenciário (AGEPEN) e Polícia Científica.
Segundo o delegado Allan Patrick Rodrigues, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de drogas, uma arma de fogo, diversos aparelhos celulares e cigarros contrabandeados.
Cinco pessoas foram conduzidas à Delegacia para as providências legais. Ele informou ainda que um dos alvos, apontado como líder de uma organização criminosa, reagiu à abordagem policial. Armado com um revólver e portando entorpecentes, entrou em confronto com a equipe, vindo a óbito no local.
O diretor de Operações da PM, Coronel Wellington Klimpel, destacou a atuação coordenada das forças policiais, reunindo 35 policiais militares de várias unidades, empregados em bloqueios, patrulhamentos e no apoio à Polícia Civil no cumprimento dos mandados.
O comandante do CPA-6, Coronel Ozevaldo Santos de Melo, ressaltou a importância da integração das forças de segurança para o sucesso da operação, enaltecendo os resultados já obtidos.
Já o comandante do 5º BPM, Tenente-coronel Adriano Rodrigues de Oliveira, enfatizou que as ações trouxeram tranquilidade e sensação de segurança à população.
Durante a Operação Integrar II, estão sendo intensificadas as ações de policiamento terrestre preventivo e repressivo, com apoio aéreo, cumprimento de mandados de busca e prisão, além de bloqueios em áreas urbanas e rurais, visando a redução dos índices criminais e o combate efetivo a organizações criminosas.
O secretário-executivo do GGI-FRON-DIV, Coronel Everson Antonio Roseni, informou que as ações integradas prosseguem e que, ao final, será divulgado um balanço detalhado dos resultados alcançados.
