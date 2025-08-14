Votações da CRE ficam para a próxima reunião

A reunião desta quinta-feira (14) da Comissão de Relações Exteriores (CRE) foi encerrada por falta de quórum. Presidida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), a sessão chegou a ter a leitura de dois relatórios, mas as discussões e votações foram adiadas para o próximo encontro.

O PDL 610/2021 , relatado por Mourão, aprova o texto do acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre o Brasil e a Guiana, assinado em 2018. Já o PDL 159/2022 , relatado pelo senador Sergio Moro (União-PR), confirma o acordo de 2019 para a eliminação da cobrança de encargos de telefonia móvel internacional dentro do Mercosul.

A pauta completa da CRE também incluía outros três projetos de decretos legislativos e um requerimento para realização de audiência pública. Os pareceres a esses textos não foram apresentados.